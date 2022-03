El último regalo de Pau Donés, un videoclip póstumo en el que se despide de su mascota

Pau Donés nos dijo adiós el pasado 9 de junio a los 53 años después de una larga batalla contra el cáncer, pero a día de hoy el músico continúa haciéndonos increíbles regalos en forma de canciones. Poco días antes de morir, el cantante lanzó un último disco, Tragas o Escupes, cuyo primer single Eso que tu que me das fue un emocionante homenaje al amor de su vida, su hija Sara. Pese a lo avanzaba que estaba su enfermedad, siguió trabajando sin descanso hasta el último día y quiso rodar un segundo vídeo antes de partir. La canción Misteriosamente hoy, cuyo videoclip ha sido publicado hoy por su grupo Jarabe de Palo, esconde un bonito homenaje a su perro Fideos, al que adoraba, y del que se despide cariñosamente desde el Valle de Arán, Lleida, donde Pau se retiró para pasar sus últimos días rodeado de sus seres queridos.

Pau Donés dejó escrito un texto que decía así: "Mayo 2020. Vall d’Aran. Lleida … simplemente me gustaría hacer un vídeo en el que se me vea con mi perro Fideos, juntos paseando por la montaña, retozando sobre la hierba, gozando del cielo infinito, del sol, de la naturaleza que nos rodea, disfrutando del momento sin pensar en nada… simplemente eso, sin más, Fideos, yo y la montaña…conseguir transmitir esa sensación me haría feliz... Pau Donés". Su sueño se ha hecho realidad y hoy ha visto la luz este significativo homenaje a su mascota. Pau se despide en paz consigo mismo y sin ningún problema que resolver, como dice la letra de su canción.

"Todo me parece bien

Me siento bien conmigo

Nada tengo por hacer

No tengo líos

Sólo tiempo que perder

Y el corazón tranquilo

Hoy me siento bien

Deliciosamente bien"

