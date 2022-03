Joaquín Cortés anuncia que será padre de nuevo: conoce a su bonita familia

Ha sido un año complicado pero, sn duda, ha dado lugar a todo un baby boom en el mundo celebrity. Entre estos está Joaquín Cortés y su pareja, Mónica Moreno, que han dado la feliz noticia de que esperan su segundo hijo este jueves. En una publicación dedicada a sus seguidores el artista ha admitido que aún están "en una nube" y que no podrían estar "más emocionados", sobre todo ante la llegada de "el mejor regalo" para su hijo Romeo, que cumplió dos años el pasado mes de octubre. "Un nuevo miembro en la familia que le acompañará el resto de su vida", ha contado el bailaor, que también ha dado las gracias a todos los que le desean ya lo mejor y felicitan a su familia por el embarazo, ya que "las noticias vuelan".

- Joaquín Cortés y Mónica Moreno muestran emocionados los primeros pasos de su hijo Romeo

VER GALERÍA

La buena noticia coincide con otro gran anuncio, aunque este en el ámbito profesional. Joaquín Cortés volverá a los escenarios el próximo 23 de diciembre, dando comienzo a una gira cuyas fechas irán anunciándose próximamente. "El flamenco hay que vivirlo y sentirlo para entenderlo, porque es todo pasión y sentimiento", ha escrito en los últimos días el bailaor sobre su próximo espectáculo, Vuelta a la esencia, que tendrá lugar en el Wizink Center de Madrid. Para él este esectáculo será una representación de su origen, presente y futuro, con la intención de reivindicar también que la cultura es segura, incluso en estos momentos de dificultad por la pandemia y crisis santaria en consecuencia.

- El gran susto de Joaquín Cortés y su novia, Mónica Moreno

A sus 51 años, Joaquín Cortés vive el baile y la paternidad con mucha ilusión e intensidad, y su hijo Romeo es el protagonista de todas aquellas publicaciones que no están relacionadas con la danza. A él le considera su "muñeco" o "lo mejor" que ha hecho en su vida, mientras que su pareja, Mónica, escribe del pequeño: "Es un niño tan especial, sensible y cariñoso... que no podemos evitar compartir momentos con él". "Me imita cuando me rio... y yo me muero", añadía hace solo unos días al compartir un tierno vídeo del pequeño, que en los últimos meses ha aprendido a caminar.

Mónica, con quien Joaquín sale desde hace una década, es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y también estudió interpretación en el Instituto de Cine. En los últimos meses ha dado un giro además a sus publicaciones en las redes sociales, centrándose más en moda y belleza, y ahora supera los 30.000 seguidores.

- ¡Cuánto arte! Joaquín Cortés muestra orgulloso las 'dotes flamencas' de su bebé Romeo

VER GALERÍA

Una relación estable y discreta

Joaquín y Mónica dieron la bienvenida a su primer hijo en octubre de 2018 con Romeo, que llegó al mundo después de ocho años de sólida y discreta relación. Aunque siempre han optado por vivir su historia de amor lejos de los flashes, al margen de la popularidad y el reconocimiento de él, era el propio bailarín quien anunciaba en 2018 la noticia que le llenaba de ilusión. Lo hacía públicamente durante una de las emisiones de Bailando con las estrellas, concurso televisivo ganado por David Bustamante y Yana Olina en el que ejercía como jurado junto a Moira Chapman e Isabel Pérez.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.