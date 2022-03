Kiko Rivera estrena nuevo look y sus fans se han fijado en un detalle

Con la energía y la ilusión que le caracteriza, Kiko Rivera ha retomado algunos de los proyectos que se habían quedado en pausa debido a la pandemia. Han sido meses muy complicados en los que, al igual que otros compañeros de profesión, se ha visto obligado a aplazar los planes que tenía en su agenda, sin embargo, poco a poco está volviendo a la normalidad. "Con este nuevo look nos marchamos a grabar el videoclip de Cicatriz", ha contado en sus redes sociales, anunciando que ha cambiado de imagen para volver a ponerse delante de las cámaras. El DJ, de 36 años, ha vuelto a confiar en los profesionales de Jacinto's Peluquero, en Sevilla, y este es el resultado final. ¿Qué te parece?

Kiko ha preguntado a sus fans si les gusta y, como era de esperar, le han mandado cientos de comentarios opinando al respecto. "¡Menudo cambio!", "Te pega mucho el bigote y la perilla", "Pareces más joven", "Menudo flow", "Nada como lo natural y al que no le guste... que no mire", "Pues a mí me gusta más con barba", "¡Ya estás mayor con esas canas!", "Te sienta bien el cambio de look", "Mejor así, eres más Rivera"... son algunos de los mensajes que pueden leerse en su post. Además, le han dicho que están deseando ver su nuevo videoclip: "¡Suerte con Cicatriz!", "Sigue luchando, ¡eres un guerrero!", "Espero que te salga todo bien, te lo mereces".

El hijo de Isabel Pantoja se ha despedido de su característica barba oscura para lucir una perilla más canosa, y lo cierto es que sus seguidores se han dado cuenta de que no es lo único que ha cambiado en él. "Me alegro de verte tan bien", "Te noto diferente", "Estás cambiado", "¿Has perdido peso? Te estás poniendo muy guapo", "Me gusta este nuevo Kiko", han comentado.

Su mayor apoyo en momentos difíciles

Mientras que en lo profesional la vida le sigue sonriendo, en lo personal Kiko Rivera está atravesando momentos muy complicados. Su enfrentamiento con Isabel Pantoja por la herencia de su padre sigue dando mucho de qué hablar y es que el legado de Paquirri, fallecido en 1984, ha desatado un duro conflicto entre ellos. "Señores, yo no soy el malo de esta película lamentable. Solo soy alguien a quien la persona que más idolatraba me ha fallado de una manera irreparable, engañándome toda la vida", escribió Kiko, que ya ha anunciado su decisión de revisar el testamento de su padre para comprobar si hubo alguna irregularidad. Su mujer, Irene Rosales, y sus hijos se han convertido en su mayor apoyo y siempre están a su lado cuando más lo necesita. Este fin de semana les hemos visto disfrutando de un tiempo en familia, regalándonos las imágenes más simpáticas de Ana y Carlota, bailando una de sus canciones favoritas.

