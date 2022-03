¡Como dos gotas de agua! Nerea Rodríguez deja sin palabras con una difícil imitación de Rosalía

Después del parón de Tu cara me suena como consecuencia de la pandemia y tras el último programa de reencuentro, los concursantes volvían al escenario para meterse en la piel de otros artistas en la decimotercera gala y a las puertas de la final. Una noche en la que todos los aplausos fueron directos a Nerea Rodríguez, que se proclamó ganadora por segunda vez en el concurso, en esta ocasión gracias a una impecable imitación, nada más y nada menos que, ¡de Rosalía! Totalmente caracterizada, vestida de rojo, con una manicura extrema y acompañada por sus bailarinas, Nerea dejó sin palabras al ritmo de Bagdad, una de las canciones más icónicas del álbum El mal querer. "El tema es increíble y de los de Rosalía, mi favorito", confesaba Nerea antes de proceder a transformarse en una de las artistas más internacionales de nuestra música.

- Nerea Rodríguez (OT) presenta a su novio, ¿quieres saber quién es?

VER GALERÍA

Un reto que la ex concursante de Operación Triunfo superó con creces, arrancando bajo un velo, al igual que la cantante y calcando todos y cada uno de sus movimientos. Su actuación, encargada de cerrar la noche, quedó empatada con la de Cristina Ramos, que se enfrentó a una escena de la película El quinto elemento. Finalmente, Nerea Rodríguez se proclamó vencedora y destinó el premio de 3.000 euros a un santuario de animales: "Había pensado en darlo a la investigación del covid, que es algo muy actual. Pero eso ahora mismo tiene toda nuestra atención y todo nuestro dinero entre comillas. Pero hay otras causas que a veces se olvidan", explicaba la artista.

- Nerea sale en defensa de su excompañera de OT, Amaia

Se trata de una imitación que la concursante no olvidará: "Poder hacer esta actuación ha sido un sueño para mí. Ponerme en la piel de Rosalía es uno de los mayores retos que he afrontado en Tu cara me suena", confesaba la cantante a sus seguidores. Todo en una gala muy especial, que todos sus participantes y jueces, entre los que se encuentra Chenoa, celebraban con muchas ganas y con las medidas de seguridad bien presentes en escenario, gradas y con ausencia de los habituales abrazos efusivos de Tu cara me suena.

VER GALERÍA

Una noche en la que, por otro lado y contra todo pronóstico, Jorge González no terminó de conquistar con su imitación de Beyoncé. Un duro reto para el hasta el momento líder de la edición que le hizo obtener la puntuación más baja de la gala. Por otra parte, Gemeliers se metieron bajo la piel de Dani Martín y Leiva, Rocío Madrid interpretó You’re still the one de Shania Twain, Mario Vaquerizo hizo lo propio con el Amante Bandido de Miguel Bosé y María Isabel se enfrentó a la imitación de India Martínez.

- ¡Menudo cambio! Nerea Rodríguez (OT) explota su lado más sexy

- Nerea Rodríguez se transforma en Elsa de 'Frozen' para triunfar en 'Tu cara me suena'

- Los vecinos que han convertido su balcón en el plató de 'Tu cara me suena'

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.