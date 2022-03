La meteoróloga Himar González envía un mensaje optimista desde el hospital

Después de casi una década poniéndose ofreciendo la predicción del tiempo tras los Informativos del fin de semana en Antena 3, Himar González se ha ausentado de la pequeña pantalla. La presentadora lleva unos días ingresada en el hospital Quirón de Madrid desde el que este fin de semana ha lanzado un mensaje lleno de optimismo y esperanza. "Por primera vez en casi una semana ya he podido levantarme de la cama, me he calzado mis zapatillas y he paseado por los pasillos del hospital con ganas, con energía. Esa que me habéis dado todos vosotros con vuestros mensajes de cariño, ánimos, positividad, fortaleza...", ha comenzado a decir junto a una imagen en la que se ve su silueta, enfundada en un chándal blanco, junto a la ventana de la habitación. Una instantánea que, según la compañera de Matías Prats y Mónica Carrillo, no es la foto del año pero tiene un significado especial porque va dedicada a todos los que la apoyan.

La meteoróloga no ha compartido los detalles que han provocado su ingreso, del que ella misma informaba hace cuatro días, pero sí ha reconocido que los mensajes de ánimo han conseguido darle fuerzas para afrontar la adversidad. "Os iba leyendo poco a poco, a sorbos, dosificando mis fuerzas y vuestras calurosas palabras. Me emocionaba con vuestros abrazos envueltos en tiernas y elocuentes expresiones. Poesía para mi alma. Y para mi cuerpo. Gracias por hacerme sentir tan acompañada en cada momento. Nunca imaginé TANTÍSIMO cariño. Un millón de GRACIAS. Sois Oro. Y yo, muy afortunada", ha escrito la presentadora , que nació hace 43 años en Las Palmas de Gran Canaria.

Himar ha dicho que está "mejorando" aunque estará ingresada un tiempo por una patología que no es Covid-19 y que se ha complicado pero que han pillado a tiempo. Mientras se recupera, recibe en la distancia los mejores deseos de seguidores y compañeros como la periodista Irene del Río, Lorena García o Miki Nadal. "Ánimo y fuerza cañaria. Todo va a salir muy bien. Y ya sabes, tú mejor que nadie, al mal tiempo....¡buena cara!", ha escrito el humorista. Un mensaje que se suma al de muchas personas que le mandan la mejor de las medicinas, la alegría, para superar este bache. De hecho, no ha podido contener la emoción cuando algunas personas le han dicho que sus hijos pequeños la echan de menos al encender el televisor y no verla. "Esto me hace más que toda la medicación que me están suministrando", ha puesto.

Apasionada de su trabajo y del deporte

A pesar de que se ha convertido en uno de los rostros más queridos de la pequeña pantalla, lo cierto es que Himar no imaginó que su vida transcurriría delante de las cámaras. Se licenció en Ciencias Físicas -en la especialidad de Física Aplicada y de la Atmósfera- en la Universidad tinerfeña de La Laguna y de ahí entró a la cadena autonómica de Canarias. Posteriormente se trasladó a Madrid y sustituyó en Telecinco a Mario Picazo antes de fichar en 2011 por Antena 3, cadena en la que trabaja desde entonces y donde se siente muy cómoda. Así queda patente cuando comparte en sus perfiles los momentos previos a entrar en directo, los entresijos del plató, de la sala de maquillaje y estilismo... Además, en redes responde siempre a las preguntas de predicciones del tiempo que le hacen. Otra de sus pasiones es hacer deporte y ha encontrado en el running a la mejor vía de escape.

