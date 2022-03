¡Cómo pasa el tiempo! La actriz de 'Mi chica' Anna Chlumnsky cumple 40 años

Loading the player...

¿Quién no recuerda el beso entre Macaulay Culkin y Anna Chlumsky en Mi chica? La tierna (y triste) película fue tal taquillazo durante su estreno en 1991, que tres años después hicieron una segunda parte. A pesar de su éxito, la actriz no volvió a actuar en ninguna película después. "Entré en la pubertad y ya no era mona en pantalla", explicaba Anna en una entrevista de la BBC. Abandonó su sueño y decidió trasladarse a Nueva York para ser crítica gastronómica en una guía de restauración. Se casó con Shaun Ho y fruto de este matrimonio nacieron sus hijas. A pesar de que su vida volvía a ordenarse, la interpretación seguía siendo una espina clavada que se sacaría en el año 2007. Dale al play y no te lo pierdas.

- Se cumplen 30 años de 'Solo en casa': ¿cómo ha cambiado la vida de Macaulay Culkin?

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.