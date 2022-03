Se cumplen 30 años de 'Solo en casa': ¿cómo ha cambiado la vida de Macaulay Culkin? El niño prodigio no ha vuelto a repetir el éxito de la película aunque este año ha participado en una famosísima serie



¿Quién no recuerda al niño prodigio que protagonizó Solo en casa? Aquel actor de solo diez años se hizo mundialmente famoso por la película que arrasó en los cines de todo el planeta. Sus cotas de popularidad alcanzaron tal dimensión que entre sus mejores amigos se encontraba el mismísimo Michael Jackson. Por su interpretación en el film, Macaulay Culkin obtuvo una nominación al Globo de Oro como Mejor Actor de Comedia o Musical y, al año siguiente, protagonizó la secuela del mismo título. Gracias a estas dos películas, Culkin ganó muchísimo dinero y le empezaron a llamar Richie Rich, el nombre del personaje de otro de sus grandes éxitos. Pero, poco a poco, el actor fue cayendo en el olvido y no ha vuelto a repetir el éxito de la mítica película. Este 2020 se anunciaba el fichaje de Macaulay en una serie de renombre. ¿Te gustaría saber cómo es la vida actual de aquel niño prodigio que enamoró a medio mundo? Dale al play y no te lo pierdas ¡te vas a llevar más de una sorpresa!.

