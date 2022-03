'Pronto estaré casada', la inminente boda de Cecilia Gómez y Marco Vricella

Este año que estamos a punto de dejar atrás ha sido complicado para todos, pero como contrapunto también ha dejado noticias muy positivas. Para Cecilia Gómez estos meses han sido muy significativos ya que ha encontrado el amor en Marco Vricella y además podría despedir 2020 estrenando estado civil. La bailaora anunciaba a mediados de octubre que se había comprometido con el cirujano plástico y la boda podría estar muy cerca. A pesar de que ninguno de ellos ha desvelado la fecha que han elegido, lo cierto es que, a juzgar por sus palabras, el "sí, quiero" parece inminente. "Pronto estaré casada", ha escrito la artista junto a unas fotos en las que se le ve acompañando a su prometido a recoger un traje. Además, en la tienda les han dado unas galletitas de fondant en las que se puede leer en inglés la misma frase que ella ha dicho: Soon be married.

Al ver lo avanzados que están los preparativos de su enlace, algunas amigas de Cecilia se han apresurado a trasladarle sus mejores deseos para este nuevo capítulo personal que va a comenzar a escribir pronto. "UoooUooooUoooo, ¡Felicidades! Ya si eso nos avisas que nos vamos preparando...", ha escrito Elsa Anka; "Felicidades", le ha dicho Ana López, la expareja de José Antonio Reyes. Por su parte, la cantante María Aguado ha reaccionado a las imágenes con unos emoticonos de caritas sonrientes con corazones. Además, muchos seguidores de la bailaora han calificado este "sí, quiero" como la boda del año y se han alegrado de que la felicidad haya llegado a su vida después de que sus anteriores relaciones -estuvo con Francisco Rivera, Jesús Carballo o Emiliano Suárez- no tuviesen el final esperado.

Una relación a toda velocidad

La relación de Cecilia y Marco comenzó durante el confinamiento y ha avanzado a pasos agigantados en estos meses. Este verano los veíamos derrochar pasión en Zahara de los Atunes, Italia o Formentera, unas idílicas vacaciones de las que regresaron a Madrid con una clara propuesta: pasar juntos el máximo tiempo posible. Así, decidieron ponerse a buscar vivienda en la que convivir y, tras tener que hacer una pausa para cumplir cuarentena por su positivo en coronavirus, finalmente encontraron casa en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. "Nos mudamos. Nueva vida, nuevo hogar. Máxima ilusión, nuestro nido", decía ella hace dos meses. Días después de dar este paso, el cirujano sorprendía a su novia con un anillo que simboliza su compromiso. "¡Ha sido mucho en muy poco tiempo! Y todo lo que nos queda por vivir, y será juntos. Por eso, por todo y por ser el amor de mi vida, sí y mil veces sí… sí quiero”, decía la bailaora, que está convencida de que ha encontrado a su media naranja.

Para Cecilia, que está preparando un nuevo espectáculo llamado Bailaora, esta será su primera boda. Marco, sin embargo, estuvo casado anteriormente. Cabe recordar que fue marido de Sonia Ferrer, con la que tuvo hace diez años a su única hija, Laura. Su ruptura fue complicada y actualmente la relación entre ellos no es fluida, se produce siempre mediante sus abogados, pero la presentadora ha dicho que "Cecilia es encantadora" y que no le va a poner a su ex ningún impedimento a la hora de darle la nulidad matrimonial para que así se pueda casar por la iglesia. "No voy a poner pegas para esa nulidad, no le voy a poner ningún problema y no me afecta de ninguna forma. Le deseo que sea feliz, cuanto más feliz sea él, más feliz será mi hija y estoy encantada", reconocía la catalana, que ejerce como colaboradora en Buenos días, Madrid.

