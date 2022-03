El dulce que apasiona a Rafa Nadal y su mujer le esconde

Que Rafa Nadal es uno de los mejores tenistas del mundo es algo indiscutible, que es humilde y generoso, también. Son muchas las cualidades que se conocen del deportista, toda una leyenda en el panorama deportivo, aunque quizá sus seguidores todavía no sepan sus gustos más personales. El tenista se sentó con Pablo Motos en El hormiguero para repasar sus últimos logros horas después de ser honrado con la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo, una conversación en la que además volvió a sacar a la luz algunos de los secretos de su día a día. “Hay días en los que tienes claro en que las cosas van a ir bien, otros días no tanto, pero soy una persona positiva. El día de la final por la mañana fui a pelotear y las sensaciones fueron muy buenas” comentó sobre la final del Roland Garros (con su victoria sumó 13 títulos en la pista francesa y 20 Grand Slam).

Haciendo un balance de su carrera, Rafa aseguró que hace unos años ni se hubiera imaginado lo que ha conseguido. “Cuando tenía 26 o 27 años jamás pensaba que con 34 iba a estar donde estoy. Estos últimos años han sido un regalo, he tenido muchas lesiones. De alguna manera disfruto más los entrenamientos” explicó. Un talento y experiencia que trata de transmitir a las futuras estrellas de la pista en la Rafa Nadal Academy, para cuyos alumnos tiene un sencillo consejo. “Lo primero, que se diviertan. Cuando se es niño es muy importante que se esfuerce cada día para mejorar, pero desde muy pequeño no puede pretender ser un profesional, debe tener la vida de un niño de 10 años”, señaló.

Un 'vicio' confesable

El mallorquín contó además algunas cosas que le gusta leer en Internet cuando está de viaje y recordó cuál fue el primer disco que se compró. “Como estamos fuera de casa casi siempre intento conectarme a las páginas web de la mayoría de los periódicos españoles para estar informado. Cuando aparezco yo, leo el titular y no la abro casi nunca, especialmente antes de partidos” explicó. Más, de Alejandro Sanz, fue el primer disco que se compró y, claro, le gusta asistir a conciertos en directo si tiene ocasión. Ha estado “en varios de Julio Iglesias, estuve viendo a Shakira en Montreal, a David Bisbal… No he tenido muchas opciones”.

También le gusta el cine y es más, no puede evitar emocionarse si el título es de los que toca la fibra sensible. ¿Qué películas lo han conseguido con él? “He llorado muchas veces viendo películas, soy de lágrima fácil, con E.T. cuando era pequeño, El Rey León, con Titanic también”. En esta lista de confesiones incluyó uno de sus “vicios”: el chocolate. “En la pista tengo mucho autocontrol, pero con el chocolate… mi mujer me lo esconde” aseguró entre risas. Mery Perelló, con quien acaba de celebrar su primer aniversario de boda, quizá haya sufrido además su impuntualidad, que no es su gran virtud (aunque en su boda fue ella la que se retrasó, como contó el tenista en otra ocasión). Rafa tampoco dudó en responder que le gusta salir de vez en cuando (en ocasiones toma alcohol), un detalle más que deja al descubierto el lado más íntimo del campeón de las pistas.

