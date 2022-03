Aitana Ocaña cancela su aparición en los premios Los40 tras dar positivo en coronavirus

El próximo sábado 5 de diciembre se celebrará una de las citas más esperadas de la música española. La entrega de los premios Los40 reúne cada año a las figuras más relevantes del panorama y este año no va a ser menos. Los fans se quedarán sin embargo un poco tristes por la ausencia de una de las artistas más queridas, que además este año lidera la lista de las más escuchadas en Spotify en España. Aitana Ocaña no estará en el escenario tras dar positivo en coronavirus, como ha señalado la cadena. La intérprete ha compartido un vídeo con LOS40 explicando su situación y lamentando no poder actuar en los premios debido a la cuarentena que debe guardar, aunque sí participará con una grabación que hizo antes de conocer el resultado de la prueba.

"Hola a todos, ¿cómo estáis? Grabo este vídeo para contaros que finalmente no voy a poder estar en LOS40 Music Awards, muy a mi pesar, porque días antes de las grabaciones di positivo en COVID. Llevo en mi casa ya once o doce días confinada. Es lo que tenía que hacer, obviamente. Estoy bien, ya me quedan superpocos días para terminar el confinamiento y combatir al bicho. Lo siento un montón, me hubiera encantado estar. Yo estaba superilusionada, pero con la pandemia que estamos viviendo, son cosas que pasan. La gala es el día 5 y tenéis que verla porque además, días antes de dar positivo pude grabar una canción muy especial que creo que os va a gustar. ¡Os mando un beso enorme y nos vemos muy pronto!" cuenta la artista en el clip.

Parece que fue durante los ensayos cuando se hicieron las pruebas a equipo y artistas y la intérprete obtuvo este resultado positivo que la obligó a suspender su aparición. De hecho, la organización tuvo que hacer algunos cambios pues la española, que se ha convertido en uno de los nombres imprescindibles del panorama actual, tenía bastante presencia. Estaban previstas varias actuaciones, entre las que se incluía un dueto con David Bisbal para interpretar el tema que han grabado juntos Si tú la quieres. En los últimos días, la actividad de la exconcursante de OT no ha frenado en sus perfiles sociales por lo que esta sería la mejor prueba de que su caso sería leve, algo que reitera su entorno asegurando que se encuentra bien.

La artista más escuchada en España

Una de sus últimas publicaciones ha sido precisamente para agradecer a Narcís Rebollo, presidente de Universal Music, sus felicitaciones por su pódium en Spotify. El balance anual que ha hecho público la plataforma de streaming sitúa a la artista catalana como la más escuchada en España, un puesto que no abandona desde el año 2018 –en aquel año logró ser la única mujer en la lista de los diez artistas más escuchados en Spotify en España-. Durante el año 2020 ha acumulado más de ocho millones de oyentes mensuales con éxitos como Si tú la quieres, junto a David Bisbal, que en una semana sumó más de un millón de reproducciones. El próximo 11 de diciembre verá la luz su segundo trabajo 11 razones que incluye colaboraciones con Beret (Estupidez), Cali y El Dandee (+) y Sebastian Yatra (Corazón sin vida), entre otras.

Un éxito que ha trascendido fronteras haciéndose un hueco en Latinoamérica, gracias a colaboraciones con Lele Pons (remix de Teléfono), con Reik (Enemigos), con Morat (Más de lo que aposté) o con Danna Paola y Luísa Sonza (Friends de semana). Precisamente Danna fue una de las compañeras de reparto de Luis Bernardeau en Élite, actor que ocupa el corazón de la extriunfita.

