El sorprendente motivo por el que Pablo Alborán terminó fichado por la Policía de Miami

Pablo Alborán es uno de los artistas españoles más internacionales y ahora sabemos que tener un rostro tan popular, en una ocasión, le pasó factura. Durante su última visita a El Hormiguero y para presentar su último trabajo discográfico, Vértigo, Pablo Motos dejaba sin palabras al cantante al preguntarle de forma pícara por qué no contaba la historia de cuando la policía de Miami le detuvo. Fue entonces cuando el malagueño explicó una de las anécdotas más desconocidas de su trayectoria, en la que fue retenido por la policía del aeropuerto de dicha ciudad estadounidense porque alguien había utilizado su foto para cometer un delito de falsificación y por poco no le dejan actuar en un programa de televisión.

El cantante ha contado cómo este mismo año viajó hasta Latinoamérica para actuar en un programa de televisión de Miami, razón por la que previamente tuvo que hacer dos semanas de cuarentena en un hotel en México. Con el tiempo de confinamiento ya concluido, Pablo Alborán se dispuso a viajar a Estados Unidos cuando ocurrió lo inesperado: "Cuando llego a Miami después de dos semanas haciendo cuarentena encerrado en una habitación de un hotel me dicen que me detienen, que no me dejan entrar en Miami. Y entonces yo, iluso de mí, empiezo: 'Pero si me he hecho los PCR, si no tengo el coronavirus, cómo me vas a detener.' Y nada, me dicen que me detienen, no me explican por qué, y me encierran en un cuartillo", explicó el artista.

Finalmente, descubrió que el motivo de su retención no tenía nada que ver con la COVID-19 ni con su cuarentena, sino con un delito de falsificación en el que se había visto envuelto de forma indirecta. Tal y como ha explicado el cantante, unos delincuentes habrían utilizado su fotografía para crear unos permisos de conducir estadounidenses falsos. Sin salir de su asombro, Alborán relató en el programa: "Pusieron mi cara, con otro nombre, no en uno, ¡en dos! Dos permisos de conducir americanos con mi cara y entonces, al pasar por el escáner visual, la foto coincidía con la de dos detenciones que se habían hecho recientemente. Y yo explicando que ese no era yo."

Tan solo uno de los policías le reconoció y, aunque sabían que no era ningún delincuente, Pablo Alborán tuvo que quedarse retenido durante algún tiempo: "¡No me pusieron esposas ni nada!", bromeaba el malagueño. "Entonces les expliqué que iba a un programa que iba a hacer en Miami y que llevaba dos semanas de cuarentena. Entre unas cosas y otras me dejaron salir, canté y cuando volví a pasar por el aeropuerto para volver los guardas me felicitaron." Entre risas, el cantante aseguró que mejor que felicitarle que prefería que quitaran su rostro de cualquier tipo de registro delictivo, no vaya a ser que la próxima vez que vaya a Miami vuelva a tener problemas. "¡La próxima vez que vaya a Miami me rapo el pelo o me cambio la cara!", concluía entre risas Pablo Alborán, que había dejado sin palabras a todos con su curiosa historia.

