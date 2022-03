'Te quiero mamá', el mensaje de Elena Furiase tras el susto de Lolita Flores

Lolita Flores ha sufrido un percance de salud este fin de semana. La artista, de 62 años, tuvo que ser trasladada en ambulancia al hospital de Lorca tras sentirse indispuesta sobre el escenario del teatro de la localidad murciana de Águilas. La actriz estaba representando La Fuerza del Cariño en el Infanta Elena cuando de pronto interrumpió la actuación y pidió un médico. "No me gusta suspender funciones a no ser que sea algo grave, como en este caso. No es grave para morirme, pero bueno el corazoncito que tengo pues latía de otra manera y eso es algo que no tiene importancia, pero que habrá que mirar", ha explicado la intérprete, que tendrá que guardar reposo durante unos días.

Lolita ha recibido numerosos mensajes de ánimo de amigos y compañeros de profesión. "Si hay que parar, se para", le ha dicho Blas Cantó. "Tú no tienes 20 años, pero eres una Diosa de la naturaleza. ¡Mucha fuerza cariño!", ha escrito Melani Olivares. "¡Eres una campeona! Descanso más merecido", ha compartido Belén López. "Trabajas como vives, con el corazón. ¡Muchas Fuerza, Lolita! Cuídate mucho", ha publicado Ginés García Millán. "Yo sé lo grande que eres, son fuerzas mayores. No te preocupes", ha añadido Antonio Carmona.

La artista también ha sentido el calor de su familia en estos momentos. "Te quiero mamá", han sido las palabras de Elena Furiase tras escuchar el vídeo en el que su madre explicaba el percance que había sufrido sobre el escenario.

Lolita adora a su hija, y viceversa. "Mi hija es mi luz. A veces es mi madre, a veces mi hermana… Nos damos consejos mutuamente. Es lo que yo deseaba", declaró la artista en una entrevista concedida a la revista ¡HOLA!. "Mis hijos son humildes, son trabajadores, tienen un corazón maravilloso. No van de Flores… Y estoy muy orgullosa de ellos", añadió, haciendo referencia también a su hijo Guillermo.

La artista, además, se vuelve loca con su nieto Noah, el hijo de Elena Furiase y Gonzalo Sierra, a quien ha dedicado palabras tan bonitas como estas: "Tú has llegado para saber de mis alegrías, de mis lágrimas, de mi cansancio y de mi locura, porque soy Flores y te quiero con locura. Tú eres mi Navidad y serás mi Navidad mientras esta que escribe, tu “agüelala” gitana exista", publicaba el año pasado por estas fechas.

