Ya puedes tener la ropa de la infanta Elena, Eugenia Martínez de Irujo o Marta Sánchez sin salir de casa

Era el gran sueño de la infanta Pilar y su hija Simoneta Gómez-Acebo ha seguido con su legado en una nueva edición del rastrillo navideño de Nuevo Futuro. Eso sí, este año se hará de manera virtual debido a la pandemia para garantizar todas las medidas de seguridad. El Armario Solidario de Nuevo Futuro ya ha arrancado on line y hasta el 9 de diciembre se podrá comprar la ropa y accesorios que han donado rostros tan conocidos como la infanta Elena, Eugenia Martínez de Irujo o Marta Sánchez y hasta se podrán encontrar prendas de la duquesa de Badajoz. Los beneficios de esta venta por internet irán a favor de las casas de acogida para los niños más vulnerables que tiene repartidas la organización en la que estaba tan involucrada la hermana mayor de don Juan Carlos.

Los interesados en los artículos podrán adquirirlos en la web de compraventa de ropa de segunda mano Best For Less (www.besforless.es) donde podrán rebuscar entre más de 300 prendas y complementos de la infanta Elena, la infanta Pilar, Rosario Flores, Carolina Adriana Herrera, Eugenia Martínez de Irujo, Mariola Orellana, Fabiola Osborne, Andrea Pascual, Laura Ponte, Alejandra Rojas, Ágatha Ruiz de la Prada, Marta Sánchez, Margarita Vargas y Simoneta Gómez- Acebo. Todas ellas han hecho las donaciones de forma desinteresada y, además de tener la oportunidad de ser propietarios de parte de su armario, los compradores apoyarán la labor solidaria de Nuevo Futuro. Desde casa y sin incumplir el distanciamiento social se podrá aportar el granito de arena para sostener los 96 hogares que la asociación tiene por toda España y en los que son atendidos más de 1.200 niños.

“Es duro aceptar que las circunstancias nos obligan a no organizar El Rastrillo de Nuevo Futuro este año. Son más de 2.000 voluntarios dando lo mejor de ellos mismos durante diez días desde hace 52 años. Gente extraordinaria y comprometida con nuestra causa”, asegura Josefina Sánchez- Errázuriz, presidenta de la entidad. A eso, “hay que añadir que la labor de Nuevo Futuro atendiendo a los menores y jóvenes en protección en los hogares de acogida es ahora más importante que nunca, ya que los efectos de la pandemia tienen un mayor impacto en las niñas y niños en riesgo de exclusión social”. Para Simoneta Gómez- Acebo, miembro del comité de Nuevo Futuro, “los niños de los hogares de acogida siguen necesitando el apoyo de toda la sociedad, ya que se trata de menores en los que el impacto del confinamiento es aún mayor”. Carmen Sáenz Varona, fundadora y CEO de Best for Less, ha señalado al respecto que “es un verdadero honor para todo el equipo colaborar con Nuevo Futuro y con esa labor extraordinaria que llevan años haciendo”.

La infanta Pilar trabajó durante 51 años ininterrumpidos en el Rastrillo de Nuevo Futuro convirtiendo la cita en una de las imprescindibles de la Navidad. Los inicios se remontan a 1968 cuando Rocío Falcó, condesa de Berantevilla y hermana de los recientemente fallecidos Carlos y Fernando Falcó, tuvo la idea de crear un mercadillo para recaudar fondos para ayudar a los niños sin hogar. La Condesa y un grupo de amigas montaron 16 puestos en un garaje de la calles Espalter de Madrid que resultó ser un éxito. Con lo más de tres millones de pesetas que reunieron fundaron tres hogares y crearon la ONG.

