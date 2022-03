Laura Pausini, Pablo López, Antonio y Alejandro, emocionados tras recibir una sorpresa en 'La Voz'

La última edición de La Voz está en su recta final. Este viernes 27 de noviembre el talent musical de Antena 3 presentaba a los semifinilistas de los que solo cuatro llegarían a la final. Curricé, Paula Espinosa, Miguelichi, Adam Ainouz, Johanna Polvillo, Rafael Ruiz, Roger Padrós y Kelly se jugaban todo en una noche llena de emociones y de una lucha en la que algunos podrían estar más cerca de conseguir su sueño: ser la mejor voz de España. Pero el programa además tenía una sorpresa preparada para Laura Pausini, Alejandro Sanz, Pablo López y Antonio Orozco. Los coach recibián unos preciosos mensajes de sus familiares y amigos más cercanos en unos vídeos que les dejaban sin palabras y que les hacían emocionarse mucho. La primera de ella era la italiana, quien no podía contener las lágrimas tras escuchar a su mejor maestro, su padre. "Desde que era una niña siempre supe que estaba destinada a cantar y la apoyé para que pudiera conseguir su sueño. Has logrado éxitos mundiales y estoy muy orgulloso de ello. Eres mi vida", comentaba Fabrizio Pausini.

- Laura Pausini se queda sin palabras en una noche única de 'La Voz'

"Seguramente estarás viendo una foto con tu primer mejor amigo, que era tu abuelo Luis y que estaría muy orgulloso de ver que has conseguido tu sueño y disfrutándolo. Solo quiero mandarte un beso enorme de parte de otro Luis, que encima es tu mejor amigo ahora y tu hermano", rezaba el mensaje que recibía Pablo López. "No puedo hablar. Yo sé que él me acompaña allá donde vaya y sé que está conmigo", contestaba muy emocionado el intérprete de Mi patio. Antonio Orozco podía ver un mensaje de su hijo que se lo mandaba desde el aeropuerto y que producía al cantante un sonrisa de oreja a oreja perpetua: "Te quiero un montón. Siempre has marcado mi vida en un montón de cosas, en la batería y en la música, que es lo que quiero hacer ahora. Gracias por ayudarme en mis problemas. Eres un excelente cantante y grandioso músico y me has enseñado muchas cosas que te quiero agradecer. Todo lo que pasamos juntos es increíble. Eres el mejor padre del mundo", explicaba el pequeño.

- ¿Sabías que el hermano de Pablo López también es artista? Nos ha contado sus sueños y su nuevo proyecto

Por último, Alejandro Sanz, escuchaba al hijo del profesor de guitarra de cuando era un adolescente: "Soy Andrés, para los Sánchez Pizarro, Andresín, el hijo de Don Andrés, tu primer profesor de guitarra. Recuerdo compartir contigo momentos inolvidables en el colegio, donde además mi padre era el director. El siempre sintió gran pasión por ti, especialmente porque te gustaba mucho la guitarra, igual que a él. Siempre recodaré las clases que te daba en casa mientras escuchábamos desde el comer. Esté donde esté estará orgulloso de lo que has conseguido". El público del plató además decía quiénes pasarían a la final tras todas las actuaciones. Finalmente, Johanna, Curricé, Paula y Curricé eran los elegidos para luchar por el esperado premio.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.