Del cine a la política: Sharon Stone está en el equipo de transición a la presidencia de Joe Biden

Si el proceso electoral es generalmente complicado y el cambio de jefe de Gobierno en Estados Unidos conlleva muchos cambios, este año las cosas han sido aún más difíciles. Joe Biden es el presidente electo del país y ya ha comenzado a preparse formalmente para entrar a la Casa Blanca, para lo que ha designado un "equipo de transición" en el que se incluyen todo tipo de expertos que estudian los documentos ofrecidos por la antigua ejecutiva para poder tomar el control con pleno conocimiento. En este grupo de personas hay desde médicos hasta economistas y, al parecer, tal y como ha desvelado ella misma, ¡también está Sharon Stone!

La actriz de Instinto Básico ha hablado públicamente durante la campañana electoral para pedir a sus seguidores que votaran, a ser posible por adelantado, a favor de Joe Biden y Kamala Harris y parece que ese apoyo ha sido bien recibido por el equipo de Gobierno puesto que ahora cuenta con ella. De esta manera podrá aportar su conocimiento sobre enfermedades infecciosas después de haber invertido parte de su carrera en trabajos benéficos como el de directora de la campaña de investigación del SIDA de amfAR o el de presidenta global del centro de recaudación de fondos de la Fundación.

Sharon Stone lo ha contado en una entrevista con Billy Bush, presentador de Extra y sobrino de George W.H. Bush, que le preguntaba si después de estos meses tan interesada e involucrada en política se planteaba dar el salto a la acción o incluso presentarse a la presidencia. "Me han pedido muchas cosas a lo largo de mi carrera pero hasta ahora no me han pedido que tome una posición pública en la que sienta que la burocracia me ataría de pies y manos. Si me ofrecieran un puesto que me diera posibilidades de hacer más de lo que hago, sí lo haría", explicaba la intérprete de 62 años.

"Estoy en el equipo de transición de Biden y si el presidente o la vicepresidenta Harris me pidieran hacer algo en enfermedades infecciosas lo aceptaría, me gustaría ofrecer mi experiencia vital e internacional en las enfermedades infecciosas y trabajar más específicamente ahora que lo he podido ver durante toda mi vida", añadía. "Creo que ahora, mientras entro en el tercer acto de mi vida, quiero ser más productiva y servir de ayuda", finalizaba.

La experiencia de Sharon Stone con las enfermedades infecciosas le ha llevado incluso a recibir un premio esta semana por su trabajo para la concienciación contra el SIDA. El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades infecciosas desde 1984, fue el encargado de entregarle este galardón por "liderazgo en la salud pública" durante toda su vida: "He trabajado con el doctor Fauci durante mucho tiempo, en otras cosas antes de la COVID, es un hombre increíble. Su nivel de empatía, comprensión y compasión, además de paciencia inagotable, va más allá de mi entendimiento", decía la intérprete.

Ha vivido la COVID de cerca en su familia

La hermana pequeña de la intérprete fue ingresada en el hospital el pasado mes de agosto tras dar positivo en coronavirus. "Mi hermana Kelly, que ya tiene lupus, ahora tiene COVID-19. Esta es su habitación en el hospital. Uno de vosotros que no usaba mascarilla hizo esto", comentaba Sharon junto a algunas imágenes del centro de salud. "El único lugar en el que estuvo fue la farmacia, pero no tiene un sistema inmunológico fuerte", compartía, muy afectada y preocupada. Por suerte, todo ha salido bien para ella y ya se encuentra sana y en su casa.

Sin embargo, su abuela y su madrina no tuvieron tanta suerte puesto que, tal y como contaba la actriz de Casino, "murieron de COVID" en los últimos meses.

