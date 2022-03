Diego Jr, el hijo al que Maradona reconoció en 2016, recuerda el abrazo de su padre con el que soñó 'tantos años'

El mundo del deporte ha perdido a uno de sus referentes con el fallecimiento de Maradona, pero la familia del futbolista no solo ha despedido a un icono, sino también a una parte fundamental de sus vidas. La exmujer del astro del balón y sus hijos daban este jueves el último adiós a 'El pelusa', rodeados del cariño de todos los argentinos, quienes consideraban al jugador un auténtico Dios. En estos complicados momentos, sin embargo, no pudo estar presente Diego Armando Maradona Jr, quien recientemente lamentaba no haber podido pasar más tiempo con su padre, y es que cabe recordar que no fue hasta 2016 cuando el exjugador del FC Barcelona, el Boca Juniors o el Napoli lo reconoció como hijo. Como si de un vaticinio se tratase, hace menos de un mes, el comentarista de Radio Crc reflexionaba acerca de los años que no han podido disfrutar el uno del otro.

"Hoy cumples 60 años y te digo la verdad, me hubiera gustado pasarlo de otra manera, junto contigo divirtiéndote y olvidando este mal momento al menos por unas horas.... En cambio me encuentro aquí escribiéndote lejos de ese abrazo tuyo que por tantos años había soñado. Deseo que sonrías más que nunca, que ames sin límites y que seas siempre feliz. ¿Cómo no voy a perdonarte si con un abrazo has podido borrar tanto sufrimiento? Te perdonaría mil veces más, ¿y sabes por qué? Porque cada niño tiene su propio superhéroe y tú siempre has sido el mío. Te quiero, papá", escribía Diego junto a un vídeo en el que aparecen ambos cantando juntos mientras comen y una imagen en la que se funden en un abrazo. Maradona reaccionó a esta felicitación de manera muy cariñosa. "Hijo, a pesar de la distancia, estamos más juntos q nunca. Te amo", le decía Diego, que ha dado positivo en coronavirus al igual que su esposa, Nunzia Peninno.

Durante su matrimonio con Claudia Villafañe -madre de Dalma y Gianinna-, en 1986 Maradona fue padre también de Diego junto a la italiana Cristiana Sinagra, al que no reconoció hasta mucho tiempo después. El futbolista se negó en tres ocasiones a someterse a la prueba de paternidad y la justicia italiana dictaminó en 1993 la filiación. En 2003, después de 17 años creciendo sin su padre, Diego Jr, que se ha dedicado también al deporte, acudió a un campo de golf en el que sabía que se encontraba el laureado futbolista. Gracias a este encuentro estuvieron hablando, pero no fue hasta 2016 cuando lo reconoció como hijo, admitiendo además que estaba "contento" de haberlo encontrado y que lo quería "muchísimo". Fue entonces cuando comenzaron a tener una relación fluida de la que dejaron varias veces constancia en las redes sociales. De hecho, siempre que Diego colgaba fotos de sus niños, Diego Matías e India Nicole, el 'Pibe de oro' ejercía de orgulloso abuelo deshaciéndose en halagos con sus nietos.

Una familia unida

Cristiana Sinagra estaba feliz viendo cómo padre e hijo recuperaron el tiempo perdido en estos últimos cuatro años. De hecho, en sus redes se mostraba muy cariñosa con el hombre del que estuvo enamorada. Tanto después de ser operado de un hematoma subdural en el cerebro como en el cumpleaños de Maradona, por ejemplo, le trasladaba sus mejores deseos: "Feliz cumpleaños Diego, te deseo una vida llena de amor y mucha serenidad. Un gran beso". El miércoles, nada más conocer la noticia de su fallecimiento, compartía una foto de la familia que formaron juntos y dejaba claro que lo tendrá presente por mucho tiempo que pase: "Tú para mí nunca te irás, te amaremos por siempre".

