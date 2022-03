Tamara Falcó e Íñigo Onieva, dos enamorados de cena con amigos

Loading the player...

Tamara Falcó e Íñigo Onieva se conocían desde hace tiempo, pero ha sido este año cuando ha surgido una historia de amor entre ellos. Las imágenes exclusivas que podrás encontrar esta semana en las páginas de la revista ¡HOLA! confirman el romance de la hija de Isabel Preysler con el hermano de la actriz Alejandra Onieva. Tamara e Íñigo ya solían coincidir en planes con su pandilla común desde hace años, y esto no ha cambiado. De hecho, este mismo miércoles la pareja ha salido a cenar con algunos amigos. Mientras el madrileño de 31 años se mostró algo reservado y prefirió mantenerse alejado de las cámaras, la nueva marquesa de Griñón no podía ocultar su ilusión e incluso respondió tímidamente a algunas preguntas. Dale al play y no te lo pierdas.

-¿Quiénes forman el círculo de amigos que comparten Tamara Falcó e Íñigo Onieva?

VER GALERÍA

