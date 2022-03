Andrés Velencoso saca el lado más sexy de su novia, Paula Gómez

Fue el pasado mes de septiembre cuando ¡HOLA! descubrió en exclusiva la relación entre Andrés Velencoso y Paula Gómez. El modelo y actor catalán ha rehecho su vida al lado de esta modelo, actriz y presentadora gaditana con la que le hemos visto paseando en varias ocasiones por las calles de Madrid, derrochando amor y dedicándose numerosas muestras de cariño. Además, Paula se ha convertido en la mayor inspiración para Velencoso, tal y como ha demostrado en sus redes sociales. El protagonista de la película Fin o la serie de televisión Edha ha fotografiado a su chica sacando su lado más sensual en varias imágenes en blanco y negro que reflejan la complicidad que hay entre ellos.

VER GALERÍA

"Retrato favorito de mi fotógrafo favorito", ha confesado la modelo, que se muestra muy cómoda posando ante su novio. "Hablamos" o "Te miro" son los títulos que ha puesto a otras fotos. "Cada día estás más guapa", "¡Taaaan sexy!", "Cuánta belleza" o "Son unas fotos muy buenas", son algunos de los piropos que ha recibido por parte de sus fans. Además, como era de esperar, todos sus posts cuentan con el like de Andrés Velencoso, que está muy orgulloso del resultado final.

- Así es Paula Gómez, la nueva novia de Andrés Velencoso

Después de tantos años posando delante las cámaras, el catalán ha decidido explorar el otro lado y ser él en encargado de inmortalizar momentos para el recuerdo. "Durante muchos años no hablé de mis fotos por pudor. Quizá los prejuicios o la angustia al qué pensarán no me han dejado mostrar mi trabajo antes", escribió en un texto que compartió con sus fans anunciando un trabajo con el que estaba muy ilusionado. "Con estas fotografías, todas realizadas por mí, abro una pequeña -e inédita- ventana a mi mundo. Son fotos íntimas, de viajes, de momento bonitos y retratos queridos que he conseguido ‘salvar’ de todas mis mudanzas. En el fondo, las veo y pienso que retratar a la gente es lo que más me gusta hacer, captarles en su entorno, atisbar un gesto, medir su luz. Es un segundo, a veces preparado otras fugaz, en el que casi nunca sabías qué esperar tras disparar la cámara. Muchas veces, o todas quizá, lo único que busco es comunicarme a través de los otros", confesó Velencoso, asegurando que esta pasión surgió inspirada "por los grandes de la fotografía con los que he tenido el honor de trabajar". Ahora, ha encontrado en Paula a su mejor modelo para retratar esos momentos tan especiales.

VER GALERÍA

Ya se conocían de antes

Desde que publicamos sus primeras fotos juntos, la pareja ha intentado llevar su noviazgo con discreción y, aunque ninguno de los dos ha querido hacer declaraciones al respecto, lo cierto es que parece que su romance va consolidándose poco a poco. Cabe recordar que su relación es nueva, ya que Andrés y Paula se conocían de antes. Concretamente, desde septiembre de 2016, cuando coincidieron en el rodaje de la película Señor, dame paciencia, la comedia que Álvaro Díaz Lorenzo rodó en Sanlúcar de Barrameda.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.