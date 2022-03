¿Son auténticas las esmeraldas que heredó Teresa Rivera de su hermano? Un tasador responde

Teresa Rivera guarda como oro en paño un juego de pendientes y una sortija de esmeraldas que Paquirri adquirió en Colombia para su madre, Agustina Pérez. Isabel Pantoja se las entregó a su cuñada años después de la muerte del torero, pero Teresa siempre ha creído que no eran las mismas que compró su hermano por unas 500.000 pesetas (3.000 euros). Para salir de dudas, el segundo programa especial que ha emitido Telecinco sobre la herencia del diestro ha contado con la ayuda de un tasador que ha calculado el valor de las polémicas piedras preciosas.

"No son las buenas. Las de mi hermano eran puras… eran limpias, cuando me las entregaron y las abrí dije no son las esmeraldas que mi hermano regaló a mi madre. Las cambiaron", aseguraba convencida Teresa, que dice recordarlas cuando las llevaba su madre. Tras la muerte de Agustina, en 1977, las piezas fueron devueltas a Paquirri, que en su testamento dejó escrito que quería que fueran para su hija, en caso de que tuviera una, o, en su defecto, para su hermana. Sin embargo, cuando Teresa recibió las esmeraldas de mano de Carmen Ordóñez no reconoció en ellas las mismas joyas que lucía su madre. "Pueden ser compradas en un chino. No es por el valor que tuvieran es lo sentimental, el recuerdo… es muy grande y sobre todo para mí", decía antes de depositar la sortija y los pendientes en la bandeja del tasador.

A primera vista Iñaki Torres, encargado de valorar la pureza de las piedras, constató que se trata de unas esmeraldas rodeadas de una hilera de diamantes en talle brillante, unas piezas que en los 80 eran muy caras y poco público se podía permitir. Además, las esmeraldas de Colombia eran de gran calidad. Tras el análisis, el tasador llegaba a la conclusión de que, en efecto las piedras preciosas con colombianas, pero no de muy alta calidad. "Las esmeraldas del pendiente serían de una calidad media, muy comercial. La esmeralda sería un poco mejor que los diamantes que es lo que refuerza la idea de que es raro que la joyería pusiera unos diamantes de esa calidad. Deduzco que todo es de una calidad media", aseguraba dudando que estuvieran hechas por alta joyería. "No te puedo decir que hayan sido manipuladas, pero han podido hacer una réplica de menor calidad", afirmaba Torres que ha estimado el precio de las piezas en unos miles de euros: "El de los pendientes 2000-2300 euros y el anillo 2200-2400 euros"

Teresa Rivera llevaba muchos años alejada del foco mediático por lo que la entrevista sobre su hermano era muy esperada. Además de tenderle la mano a su sobrino Kiko, con el que no ha tenido ninguna relación debido al enfrentamiento entre las familias Rivera y Pantoja, también ha asegurado que su hermano quería separarse de la tonadillera antes de su muerte. Además, ha hablado del maletín donde se encontraba el dinero que el fallecido había ganado en las últimas corridas de toros y otros objetos personales. Según ha contado, la noche de la cogida Isabel Pantoja no paraba de pedir el maletín, y no cesó hasta que se lo dieron. "Yo no pienso que una persona pueda reaccionar de esa manera, pedir el maletín cuando su marido estaba ahí, de cuerpo presente, ninguna persona normal piensa en eso", ha explicado.

