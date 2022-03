Bertín Osborne, muy preocupado por la reforma educativa que podría afectar a su hijo Kike

Como todos los padres, Bertín Osborne y Fabiola Martínez están muy comprometidos en el bienestar de sus hijos, sobre todo en lo que se refiere a la educación de Kike, de trece años, que sufre parálisis cerebral y que cada día avanza un pasito más sorprendiendo a su familia con sus importantes logros. Estas ganas de superarse que demuestra las contagia a sus padres, que siempre procuran los mejores cuidados para él y ayudan a otras familias en situaciones similares a través de su fundación. Es por ese motivo por el que el artista y presentador ha criticado la reforma educativa, conocida como ley Celaá, que se vota este jueves en el Congreso y que ha generado controversia en varios sectores, ya que incluye disposiciones relativas a los centros que ofrecen educación especial, que desde algunos colectivos de padres consideran un primer paso para la eleminación de este tipo de escuelas. “Padres como yo estamos asombrados de que vayan a sacar adelante una ley que va a perjudicar a hijos como el mío, hay docenas y docenas de miles en España y necesitan atención” explica Bertín en un vídeo. "Como el mío hay docenas y docenas de miles en España que necesitan permanentemente atención a todas horas del día. No creo yo que en un colegio ordinario vaya a haber terapeutas sentados al lado de mi hijo o de muchos miles como él. Van a tener que cambiarle los pañales cada dos horas, darle las medicinas, intentar entender lo que les están diciendo".

Continúa asegurando que podría ocurrir que el resto de compañeros no aceptara a los niños que tienen estas necesidades. "Eso teniendo en cuenta que va a estar rodeado de alumnos que no tienen ningún problema y que probablemente todo el cariño y el amor que hay en un colegio de educación especial allí se va a tornar en bullying. Esto es una cosa absolutamente impensable, no sé quien habrá sido el iluminado, ni a quien se le habrá ocurrido hacer este cambio porque supuestamente los que somos beneficiados ya si les digo con toda la seguridad que somos los más perjudicados". Y que, aunque a los padres les encantaría que sus hijos fueran a un colegio normal, saben que no es posible, pues perderían aquellas atenciones que les hacen avanzar. “La realidad es la que es” concluye asegurando que no pueden cambiar lo que precisan estos niños. Desde su nacimiento, el matrimonio ha celebrado cada logro que ha ido consiguiendo su hijo Kike que, junto con Carlos, de once años, es la alegría de la casa.

El proyecto de ley recoge que "las Administraciones educativas velarán para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumno o alumna". Además estipula en su disposición adicional cuarta que en diez años "los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad". Según la Plataforma Inclusiva Sí, Especial También, esta ley permitiría cerrar centros y abre la puerta a que las comunidades autónomas vacíen los centros de educación especial para, progresivamente, "transformarlos en centros de recursos, sin apenas alumnado".

Volcados en Kike

“A Kike le encanta no parar, en realidad. Siempre quiere estar haciendo cosas. Así que mientras él quiera, ahí seguimos" reconocía Fabiola a principios de este año. Tanto Bertín como ella están volcados en su trabajo en la fundación Bertín Osborne cuyo objetivo es apoyar y dar herramientas a las familias con niños que tienen una lesión cerebral. Desde dicha organización se orienta, se hacen talleres y se busca acompañarles en el día a día. El artista además sigue al frente del programa Mi casa es la tuya y ha sacado una línea de ropa con la firma El Capote, como contaba en las páginas de la revista ¡HOLA!

Han sido muchas las ocasiones en las que Bertín ha alabado el trabajo y la dedicación de su mujer, declarándose igual de enamorado que el primer día. “Es una mujer diez, no solo como madre, que es veinte, sino como compañera, como persona. Es divertida, es inteligente, es decente, es honrada, es sexy, es simpática y es mi mujer" dijo recientemente.

