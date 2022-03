Así hace más llevaderos los madrugones Elena Furiase

Actores, cantantes, modelos, incluencers... ya han empezado a vivir esta "nueva normalidad" con todo lo que ello conlleva. Hay que adaptarse a las circunstancias impuestas por la pandemia y seguir las medidas de seguridad e higiene, pero muchos artistas están retomando poco a poco los compromisos profesionales que quedaron en pausa meses atrás. Una de ellas es Elena Furiase, a la que vemos cada semana en televisión en el programa Como Sapiens. Esta semana, a la hija de Lolita le ha tocado levantarse temprano y ha publicado un vídeo en el aeropuerto en el que bromea diciendo: "¿Habéis visto la hora que es? Para que luego digan que los artistas no madrugamos".

La actriz madrileña, de 32 años, aparece con la mascarilla puesta y perfectamente maquillada, dispuesta a empezar la jornada laboral desde bien temprano. Pero, además, Elena ha demostrado que sabe cómo hacer más llevadero el madrugón. "No puedo ser más fan de este pelo", dice la que fuera protagonista de El Internado cambiando de look en cuestión de segundos. Sin embargo... ¡tiene truco! ya que ha utilizado un filtro para transformar su castaño natural en un color morado que la tiene totalmente enamorada. ¿Se animará a teñirse de verdad?

- ¡Noah se hace mayor! Así ha crecido el hijo de Elena Furiase

Además de retomar algunos de sus proyectos, la familia de Elena Furiase también vivió un momento muy bonito hace unos días. Su madre pudo reencontrarse con su nieto, Noah, después de dos semanas sin verse y la artista quiso compartir su emoción con sus fans. "Todo el día con él hasta ahora que se ha ido. Me da la vida, me llena de energía y de amor del bueno. No tengo palabras, gracias @elenafuriase por dejarme disfrutar de él @gonzalos.g y a ti, Toti, es el mejor regalo. Os quiero", escribió Lolita, que no ha podido pasar con Noah todo el tiempo que le gustaría debido a la pandemia.

Su estreno más esperado

Tal y como la propia Elena ha compartido en sus redes sociales, el próximo 11 de diciembre llegará a los cines una película muy especial para ella. "Ya podemos presentar el trailer oficial de Rosalinda. ¡Estamos felices y yo personalmente más que ilusionada! Qué ganas de llenaros el alma de Shakespeare y, sobre todo, el corazón", publicó dando las gracias al director, Ramón Luque, y al "gran equipo", además de todos sus compañeros con los que ha compartido rodaje. Además, dentro de poco podremos verla también en Vampus: horror tales, junto al actor Félix Gómez y bajo la dirección de Manuel Martínez Velasco, hijo de Concha Velasco. "¡Ya está andando por festivales y esperamos dentro de no mucho poder presentárosla! Y que la disfrutéis".

