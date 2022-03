'Sin palabras. Flipando muy fuerte', Cristina Pedroche, sorprendida por el último gesto de un fan

A menudo ha sido Cristina Pedroche la que ha dejado en shock a sus seguidores con posturas imposibles de yoga, desnudos integrales, muecas de lo más divertidas, ocurrencias varias, disfraces originales o, por supuesto, con los diseños elegidos para las Campanadas de cada año. Sin embargo, en alguna que otra ocasión ha sido ella la sorprendida tanto por su marido, el cocinero David Muñoz, como por los fans que día a día están pendientes de todos sus movimientos.

¡Sorpresa! En el cumpleaños de David Muñoz, el regalo es para Cristina Pedroche

Es lo que le ha ocurrido precisamente este martes. La colaboradora del programa Zapeando se ha quedado "sin palabras", tal y como ella misma ha desvelado, después de comprobar hasta qué punto ha llegado la locura de uno de estos seguidores. En las imágenes que Cristina Pedroche ha compartido puede verse el espectacular y enorme tatuaje que se ha hecho la persona en cuestión en su antebrazo y en la que se vislumbra con claridad el rostro de la madrileña.

De hecho, además del brazo del seguidor puede verse al fondo una imagen original de Pedroche en la que se palpa el asombroso parecido y lo bien logrado que está el tatuaje. Hasta el punto que la propia protagonista aún no da crédito a la hazaña de su fan. "Sin palabras. Flipando muy fuerte. Es que no sé ni qué decir... No conozco a la persona que se lo ha hecho, me llegó a través del tatuador que me etiquetó aquí y flipé bastante. Menudo trabajazo", ha comentado junto a la instantánea.

Horas después de mostrar su sorpresa por este gesto, Cristina Pedroche también ha compartido con sus seguidores los dos regalos que le habían hecho sus padres: dos papás noeles gigantes que no han terminado de convencerla. "Me han traído unas cosas muy chulas, bueno chulas para ellos porque... me cago viva. ¡Qué susto! Y os juro que me encanta la Navidad y adornar la casa, pero este señor os juro que me da miedo. Es que fijaos en esa cara, ahora me mira y me cago viva", ha bromeado.

