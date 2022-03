¡Quedan apenas unas horas! Más detalles del vestido con el que Cristina Pedroche despedirá el 2019

Quedan apenas unas horas para uno de los programas más esperados de la pequeña pantalla: la retransmisión de las Campanadas de Fin de Año. Alberto Chicote y Cristina Pedroche se pondrán al frente de este en Antena 3 un año más, y de nuevo la expectación es máxima. La presentadora guarda celosamente los detalles de su vestido, un modelo del que todo el mundo habla y que promete sorprender una vez más. El estilista y artífice de este vestido, junto a Cristina, Josie, ha revelado, en declaraciones a Chance, algunos de los elementos con los que la presentadora brillará en la Puerta del Sol. “Es completamente historicista y bebe de civilizaciones pasadas, lejanas y a la vez futuras… Me gusta pensar que los extraterrestres van a vernos también y ellos han de vibrar tanto como nosotros con este estilismo” comenta.

El diseño, que lleva unas 650 horas de trabajo consigo, es el “más libre de todos, con menos cortapisas de creatividad”, tal y como explica el estilista. ¿Se agotan las ideas para, un año más, dejar con la boca abierta al espectador? “La moda es un sistema infinito… No hay Campanadas en el mundo que puedan agotar sus potentes mensajes. Podría estar haciendo estilismos rompedores hasta el 2046 porque nada me divierte más”. Después de apenas unos minutos, en los que se descubre el misterio, el vestido se vuelve a colgar en un armario. Josie responde a lo que más le reconforta después de ver el programa. “¡A mí el carnaval! Ver cómo la gente se disfraza de Cristina Pedroche y se divierten. Me siento halagado y feliz al ver que un trabajo de un año de tu vida haya llegado a otras gentes alejadas de la moda y ellos lo disfruten”.

El peluquero y gran amigo de Cristina Pedroche, Óscar Lozano, ya desveló a HOLA.com algunos retazos del peinado que llevará la presentadora esta noche. “Es un peinado despejado y con ideas que hemos ensayado juntos, cuyo resultado es completamente distinto a otros años, ya que está pensado expresamente para este vestido” contó. “Es un peinado historicista en clave Pedroche y que está pensado exactamente para este vestido, que te lleva a una civilización lejana... ¡Muy pasado pero superfuturo!” explicó.

La propia presentadora se ha confesado emocionada porque el momento de desvelar lo que lleva preparando tantos meses está a punto de llegar. Además ha intrigado a sus incondicionales estos días con un atrevido vídeo que ha arrasado entre sus incondicionales acumulando miles de pinchazos. ¡Apenas quedan horas para revelar el misterio!

