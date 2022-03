Aitana y Miguel Bernardeau se escapan al paraíso antes de fin de año

Loading the player...

Queda solo un día para decir adiós al 2019 y, tal y como estamos viendo en las redes sociales de las celebrities, hay muchas formas de disfrutar de las últimas horas del año. Ya sea rodeados de nieve o disfrutando del sol en la playa, lo importante es exprimir lo que queda de año acompañados de amigos, familiares... Es el caso de Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau, que han hecho las maletas y han puesto rumbo al paraíso. La cantante catalana y el actor valenciano han elegido las Islas Canarias, concretamente Lanzarote, para disfrutar de unos días en pareja, descansar, tomar el sol, hacer surf...

Tal y como puede verse en las imágenes que el protagonista de la serie Élite (Netflix) ha compartido en sus redes sociales, se encuentran en Casa Sua, el hotel-boutique propiedad del modelo Jon Kortajarena, donde han aprovechado para desconectar y relajarse. La villa, que se encuentra junto a la playa de Famara y tiene unas vistas increíbles, ofrece la posibilidad de alquiler íntegro o alquiler por apartamentos y estudio, que comparten una impresionante terraza con piscina orientada hacia el mar. La estancia mínima es de cinco noches y cada día tiene un precio de 160 euros

"Yo la verdad ni idea de surf pero soy muy feliz con los prismáticos viéndolo desde la orillita", ha escrito la cantante de éxitos como Vas a quedarte, Teléfono o Me quedo. "No mientas que yo te he visto surfeando", le ha contestado el hijo de Ana Duato, que es un gran apasionado de este deporte. Sus fans no han tardado en reaccionar y les han dicho: "¡Queremos pruebas!", "Sube foto de ella haciendo surf", "Os adoro, pareja bella" o "Qué bueno este comentario... queremos ver una prueba".

La concursante de Operación Triunfo 2017 ha publicado varias fotos de uno de los preciosos atardeceres que han podido ver en la playa. "Me suena ese paraíso", ha escrito Kortajarena. "Ayyy, ¡qué ganas de verte Jon!", respondió Aitana emocionada. No hay duda de que la pareja está a punto de poner fin a un 2019 inmejorable tanto en el terreno personal como en el profesional. Miguel no deja de cosechar éxitos con Élite y hace unos días recibió un premio por su carrera, mientras que la catalana sigue imparable: es una de las artistas del momento, acaba de terminar su gira y sigue enamorando a sus fans de todo el mundo con su música.

