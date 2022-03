Aitana y Miguel Bernardeau, cuando nadie les ve

Loading the player...

Sigue acumulando premios en su palmarés gracias a su talento y tiene junto a él a las personas que más le quieren para celebrarlo. El actor Miguel Bernardeau fue uno de los asistentes a la entrega de premios Mim, que reconoce el trabajo de los intérpretes españoles en las ficciones nacionales, y no se fue con las manos vacías. Gracias a su participación en la serie Élite, que ha sido toda una revelación entre los estrenos de los últimos años y cantera de nuevos descubrimiento, el actor se llevó el galardón al nuevo talento, ante la atenta mirada de su madre, Ana Duato, y su hermana María, que se sentaban entre los invitados. Como una más de la familia y arropando, como no podía ser de otra manera, a su novio, estaba también Aitana.

VER GALERÍA

Sentada en la mesa, entre Miguel y su hermana, la artista disfrutó de la velada, donde se pudo comprobar de nuevo lo bien que marcha la relación de la pareja y lo bien que se lleva con su familia política. Algún comentario, miradas cómplices… ajenos a los focos se mostraron con toda naturalidad, compartiendo un momento muy significativo para el intérprete. No es extraño que celebren sus respectivos logros y se acompañen en los momentos importantes como en la reciente entrega de los Grammy Latinos, en los que Aitana estaba nominada y actuó.

VER GALERÍA

Ahora que se ha cumplido el primer año de su relación, ya comparten algunas imágenes juntos e intercambian mensajes en las redes, como la reciente felicitación de Aitana a Miguel por su cumpleaños. “Tú y yo rompemos los esquemas. No somos como los demás, no he sentido nada igual” escribía Aitana. Se pudo ver además a la pareja además estos días paseando por los alrededores de la casa del actor, aprovechando el tiempo libre que les dejan sus respectivos compromisos para estar el uno con el otro. Aitana acaba de lanzar un nuevo single que lleva por título el símbolo +, y que ha hecho en colaboración con Cali y El Dandee.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.