Justin Bieber: nuevo single, nuevo álbum, nuevo tour y... ¿nueva serie documental?

El anuncio del nuevo disco ha sido el mejor regalo para los beliebers. Justin Bieber termina el que podría decirse que ha sido su año sacando a la luz un single que traerá en 2020 una gira -por el momento únicamente por Norteamérica- que comenzará la próxima primavera. La noticia llega cinco años después de su último disco Purpose.

Ha sido a través de un vídeo como Justin ha presentado Yummy, el que será el primer single y adelanto de ese nuevo trabajo, que saldrá publicado en unas semanas. "Creo que Dios me tiene justo donde él quiere", confesaba el artista canadiense en el clip, en el que también se sincera sobre los errores de su pasado. "Como humanos, somos imperfectos. Mi pasado, mis errores, todas las cosas por las que he pasado... pienso que estoy exactamente donde se supone que debo estar y Dios me tiene donde me quiere. Creo que este disco será diferente por el lugar donde me encuentro en la vida", continuaba.

Con esta sorpresa la afirmación que publicó hace ocho meses sobre su retirada del mundo de la música queda en una simple anécdota, o quizá una jugada de marketing para hacer más impactante este anuncio. Con el vídeo, el artista también actúa como avance de su docuserie, un documental que ha dejado expectantes a sus seguidores.

El joven artista continúa liderando las listas mundiales y el que será su quinto álbum promete continuar llevando a Bieber a lo más alto del mundo musical. Su reciente colaboración con Ed Sheeran, I Don’t Care, se convirtió en número 1 en 26 países de todo el mundo; la canción de Billie Eilish Bad Guy, que contó con la pequeña ayuda del remix de Bieber- también alcanzó el primer puesto en USA; y 10,000 Hours, en colaboración con Dan y Shay, se convirtió en el debut country con la entrada más alta en la historia del Billboard Hot 100.

Hay que recordar además el súper éxito que tuvo la versión Despacito Remix, junto a Luis Fonsi, que batió records de streaming, convirtiéndose en el vídeo más visto de todos los tiempos. Justin hizo historia en listas con Despacito y la colaboración con DJ Khaled en I’m The One, siendo el primer artista en obtener nuevos primeros puestos en la lista del Hot 100 en semanas consecutivas, el cuarto y quinto single número 1 de Bieber.

