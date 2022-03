El atrevido ‘regalo’ de Navidad de Justin Bieber que ha revolucionado a sus fans

Loading the player...

Justin Bieber no deja de sorprender a sus miles de admiradores en todo el mundo. En esta ocasión, el cantante ha compartido con todos ellos su particular ‘regalo’ de Navidad. Justin ha publicado una fotografía donde aparece luciendo ropa interior junto su mujer, Hailey Baldwin, mientras ella le abraza de una manera muy sensual. El cantante canadiense presume de músculos en esta instantánea en la que él mismo ha comentado: “Mi regalo de este año”. ¿Quieres ver el posado más atrevido de Justin Bieber junto a su mujer? Dale al play y no te lo pierdas.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.