¡Ha llegado el día! Los fans, ansiosos por el nuevo trabajo de Justin Bieber

Ya es Nochebuena y en lo que para millones de hogares es un día de lo más familiar, para el nutrido grupo de fans que siguen a Justin Bieber es un día con una banda sonora aún por descubrir. Hoy 'los Beliebers' no van a poder despegarse de sus redes sociales a la espera de que su ídolo comience a desvelar lo que al parecer será su nuevo trabajo musical. Hace tan solo unos días que el cantante publicaba un misterioso tweet con tres fechas claves: 24 y 31 de diciembre y 3 de enero. Un mensaje que dejó a sus seguidores esperando ansiosos la llegada de ese primer día marcado ya en el calendario. Tantos sus fans como los expertos han concluido que estas fechas tienen que ver con su regreso al mundo de la música después de nueve meses de silencio, tan solo roto por una colaboración con Dan + Shay.

VER GALERÍA

A medida que se ha ido acercando este 24 de diciembre Bieber ha ido ‘alimentando’ aún más esos deseos de saber de sus seguidores y tan solo un “tomorrow” ha salido de su perfil sin confirmar los rumores que corrieron como la pólvora con su primera publicación. El ‘mañana’ ya es ‘hoy’ y el hecho de volver a escuchar la voz del polifacético artista sería todo un regalo de Navidad. Este posible regreso al trabajo coincide, paradojas de la vida, con el de su exnovia Selena Gómez que ya ha revelado la portada de su nuevo trabajo, 'RARES' que saldrá a la venta el 10 de enero y cuyo primer single, 'Lose you to love me' parece ser un reflejo de lo que fue su convulsa historia de amor con Justin Bieber.

December 24, December 31, January 3... #2020 pic.twitter.com/a26V4ntpAA — Justin Bieber (@justinbieber) December 23, 2019

El pasado mes de marzo el artista anunciaba que dejaba aparcada su profesión para dedicarse a cuidar de sí mismo y de su familia, después de confesar los serios problemas de salud por los que atravesaba. Su entorno, y de una manera especial su mujer Hailey Baldwin, han sido su mejor apoyo para ir recuperándose poco a poco, hasta el extremo que todo apunta a que Bieber vuelve a ser el mismo. De ahí que no haya querido dejar pasar más tiempo para retomar su carrera musical con la que ha sido un auténtico fenómeno fan con numerosos reconocimientos en su haber, incluyendo galardones de la talla de los BRIT, los MTV y además puede presumir de tener un lugar privilegiado dentro del Libro Guiness de los Récords. Sin duda, Justin cierra un año de cambios para él y así, con cambios, es como va a comenzar el 2020, el año en el que vuelve "el Rey" - como así le denominan sus jóvenes seguidores-, aunque sea de manera paulatina: hoy 24 de diciembre, el próximo día 31 y finalmente el 3 de enero.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.