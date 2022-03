¡Ahora Londres y con su hermano! Theo, el hijo de Sara Sálamo e Isco Alarcón, ya es todo un bebé viajero

¡Qué tiemble Miguel Verdasco! porque hay otro bebé que llega dispuesto a quitarle el puesto como el más viajero del momento. Aunque la marca del hijo de Ana Boyer y Fernando Verdasco, que ha hecho de los aviones su segunda cuna, es difícil de superar, Theo no lo ha hecho nada mal en estos cinco meses y medio. Después de estrenarse en tierras internacionales nada más y nada menos que en el Festival de Venecia, sus padres, Sara Sálamo e Isco Alarcón, le llevaron a Berlín con solo tres meses, y poco después cruzaba el charco con su madre rumbo a Montevídeo. Ahora, el nuevo destino es Londres, donde pasan estos días navideños también con el pequeño Isco, de cinco años, el hijo mayor del futbolista.

"Climas cálidos son donde tu estás", escribía Sara con su bebé en brazos cubierto por una mantita para combatir las frías temperaturas de la capital británica, que a su madre, sin embargo, parecen importarle poco ante la perspectiva de los divertidos días familiares que tienen por delante. También parece estar disfrutando al máximo el hermano mayor de Theo. Su padre reproducía este simpático diálogo con el niño junto a unas fotografías "-Isco, ¿qué te pareen estas fotos? ¿Qué te está pareciendo el viaje? -Bien, muy bien, superbien". Los mayores parecen más que de acuerdo con esta valoración, a juzgar por las sonrisas que despliegan en cada una de las imágenes frente a la famosa noria London Eye.

Es el segundo viaje en familia de Theo, que estuvo en Berlín a mediados de octubre, pero es la primera vez que le vemos de vacaciones con su hermano, que no se separa de su papá, a quien se abraza cariñosamente en las fotografías. Un mes después, el bebé volvía a embarcar esta vez rumbo a Uruguay donde su mamá tenía un rodaje. No era la primera vez que la acompañaba a sus compromisos profesionales, ya que con apenas dos meses ya le llevó al Festival de Venecia. En una entrevista que concedió recientemente la actriz a HOLA.com, admitía que tener un bebé te cambia la vida por completo: "Ya no puedes salir jamás sola, siempre va contigo". Afortunadamente, el niño ha resultado ser el mejor compañero de viaje.

La llegada al mundo del pequeño Theo ha cambiado por completo la vida de Sara Sálamo e Isco Alarcón. Aunque no pueden ser más felices desde entonces, la pareja ha llegado a un acuerdo para que los malabares que tienen que hacer entre el trabajo y los cuidados a Theo no afecten a su relación. "Nos hemos puesto como norma tener una noche a la semana para nosotros, porque los primeros días estaba siempre pegada a la cámara", declaraba la actriz.

