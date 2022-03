Adara Molinero confirma el fin de su amor por Gianmarco: 'Se ha roto'

Ha sido exactamente hace diez días cuando Adara Molinero salía ganadora de GH VIP 7, una proclamación que ha cambiado su vida con motivo del trío amoroso que ha protagonizado con Hugo Sierra, padre de su hija, y Gianmarco Onestini. El último episodio que vivió con el italiano dentro de la casa, en la que se besaron durante toda la noche, ha dado un giro inesperado y ahora sus sentimientos están en boca de todos. Al salir de la casa de Guadalix la pareja se ha intercambiado mensajes y conversaciones telefónicas, pero también ha habido desplantes y discusiones que ponen su relación en la cuerda floja.

Adara ha acudido este fin de semana a Sábado Deluxe para asegurar que ahora no quiere ni ver al también exconcursante del reality show. La azafata se ha sentado ante María Patiño y sus colaboradores y ha sido muy clara. "Me ha decepcionado muchísimo", aseguraba Adara sin poder evitar las lágrimas. "Se han dicho muchas cosas de mí que son mentira".

A estas alturas de la película, la ganadora de Gran Hermano VIP solo ha hablado de "decepción" con el italiano. Ella ha insistido varias veces en que su intención era verse, "hablar por teléfono con él para que entendiera lo que estaba pasando" y poder aclarar los diferentes malentendidos que han vivido. Pero él solo quería hacerlo telefónicamente y no en persona, "eso me hizo desconfiar", explicaba.

Sin embargo, el amor que han vivido no ha sido ninguna broma para Adara. "Lo he vivido así y así pasó. Y creo que sus sentimientos eran reales, pero le puede más la televisión, el dinero, su imagen". Tras muchos intentos de contactar con Gianmarco por teléfono sin haber recibido respuesta, Adara ha cerrado la puerta a la relación asegurando que "su amor se ha roto". "Siento mucha decepción, porque ha jugado conmigo y está poniendo a su manera para quedar de pobrecito y no es así. Le está dando la vuelta a todo para él quedar bien", explicaba.

Asegurando que "no se fía de él", la joven ha confesado que ahora mismo ve complicado reconciliarse con el hombre del que se enamoró dentro de la casa del programa.

