Adara, 'rechazada' por Gianmarco en el plató del último 'Debate'

Su historia de amor se convirtió en el tema central en torno al cual giró la séptima edición de Gran Hermano VIP. Pero, una vez fuera de la casa de Guadalix de la Sierra, las cosas han cambiado radicalmente entre Arada Molinero y Gianmarco Onestini. Tras proclamarse ganadora del reality, la madrileña ha optado por distanciarse del italiano por recomendación de su madre, algo que ella misma explicó durante el último Debate del programa, grabado apenas un día después de su finalización pero que no había sido emitido hasta anoche. Un momento que suponía el esperado reencuentro entre la pareja pero que no transcurrió como habría cabido esperar.

Tras hacer su entrada estelar en el plató y ser recibida por Jordi González, la joven se sentaba junto a Gianmarco, quien la saludo con dos tímidos besos para estupor de todos los presentes, que reclamaban un beso 'en condiciones'. Fue entonces cuando sucedió algo completamente inesperado: Adara se acercó con intención de besarle en los labios mientras él se retiraba protagonizando una sonada 'cobra'. Ante las insistentes preguntas de qué había sucedido para actuar así, el antiguo concursante de Grande Fratello lo tuvo muy claro. "Solo estoy diciendo que respeto su momento. Si ella no quiere, yo no voy a forzar nada", aseguró dando a entender que Adara se había visto forzada por la situación."No pasa nada", respondió la exazafata para calmar los ánimos.

"¿Qué está pasando? Porque yo venía súper ilusionado a hacer este programa y me encuentro con esta frialdad", preguntaba asombrado el presentador catalán ante ese desolador escenario. "Todavía no hemos hablado", se adelantaba a responder Adara. Por su parte, Gianmarco relató que no le había sentado nada bien que ella contestara muy brevemente al mensaje que le envío vía Instagram ya que no tenía su número de móvil. "Yo le escribí que, si necesitaba cualquier cosa, yo estaba siempre con ella", unas palabras que obtuvieron un simple "gracias" como respuesta. "Entiéndelo, tuvo una noche muy complicada, está completamente aturdida. Échale una mano tú", intentó justificarla Mila Ximénez.

Para Adara la situación no ha cambiado desde que salió de la casa y aseguró que seguía sintiendo lo mismo, pero, aún así, considera que tienen que tener una conversación privada, puesto que, tras hablar con su madre le han surgido dudas y está confundida. "Yo sé que tiene prioridades antes que yo, que son su bebé y su familia, y la voy a respetar. Pero que me digas que tienes dudas de mí con todo lo que he hecho por ti, me deja flipado", declaraba un perplejo Gianmarco.

