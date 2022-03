Una deslumbrante Irene Gil se proclama ganadora de 'La Voz Kids'

Nervios y muchas sorpresas es lo que se ha vivido durante la última gala de esta entrega de La Voz Kids. Tanto Sofía, Daniel, Irene y Aysha han interpretado por un lado, sus temas en individual para defender su candidatura en el concurso, pero también han podido disfrutar de cantar junto a algunos de sus ídolos. Tras una noche llena de emociones donde el público no lo ha tenido nada fácil, dado que era quien tomaba la decisión final, Irene Gil se proclamaba ganadora dejando a su compañero Daniel del equipo de Rosario en un segundo puesto y, por consiguiente, a Sofía y Aysha, eliminadas en la primera ronda.

VER GALERÍA

La emocionante final comenzaba con una sorpresa que no ha dejado indiferente a nadie. Nada más y nada menos que se subía al escenario una de las artistas del momento, Aitana Ocaña para cantar Vas a quedarte junto a la primera concursante, Aysha. Una vez roto el hielo, Irene, del equipo de Bisbal es la primera en demostrar con su voz que ella tiene que ser la elegida para optar al premio final. La joven apuesta por la canción And I Am Telling You I’m Not Going en esta noche decisiva que hace levantarse de sus asientos a su coach y a Melendi. Seguidamente, Rosario y su finalista Daniel cantaban juntos Yo me niego, dejando al público sin palabras.

VER GALERÍA

Con la canción Summertime, Sofía, del equipo de Melendi continuaba con su actuación en solitario. Llegados a este punto tan solo quedaban dos actuaciones para hacer la primera eliminatoria y dejar a dos concursantes para debatirse en un duelo final. Antes de seguir con las actuaciones individuales, Irene Gil y David Bisbal cantaban El ruido con mucha fuerza y entusiasmo. Después Daniel cumplía su sueño, el de cantar Dos Palabras junto su ídolo Pablo López, lo que ha provocado uno de los momentos más emotivos de la gala.

Sin duda, una noche de ilusiones donde varios de los artistas más importantes de nuestro país han querido poner su granito de arena para hacer de la final de La Voz Kids una gala mágica e inolvidable para los concursantes que llegaron a esta dífícil parte del concurso. Aunque no todo terminaba ahí, porque era el turno de la finalista de Vanesa Martín, que elegía el tema Shallow para deleitar al un público con su voz. Al igual que el resto de concursantes, Sofía cantaba con su coach Melendi la canción Fuiste tú, de Ricardo Arjona. A pesar de su corta edad, Daniel se ha ido metiendo en el bolsillo desde su primera actuación al público, pero sobre todo a su coach Rosario. Para la gran ocasión, ha cantado Cómo mirarte de Sebastián Yatra, donde ha hecho gala de su voz haciendo que los asistentes rompieran en un efusivo aplauso nada más terminar la actuación. La noche continuaba siendo una caja de sorpresas y salía al escenario Álvaro Soler para cantar Loca junto a la finalista de David Bisbal.

VER GALERÍA

Aunque quedaban pocos minutos para la primera ronda eliminatoria, antes han cantado Aysha y Vanesa Martín , Polvo de Mariposas y después Sofía y Rosana interpretaban, No olvidarme de olvidar. Y después de disfrutar de la velada, era el turno de eliminar a dos de los concursantes que fueron Sofía y Aysha, dejando a Daniel e Irene como los dos finalistas que seguían en la competición. Y antes de decir el nombre del ganador quedaba una sorpresa más. Con Mio Babbino Caro se subía al escenario la ganadora Melani García de La Voz Kids de la pasada edición, Rocío Aguilar interpretaba Sola (2017), José María Ruíz (2015) un trozo de la canción de Dígale y María Parrado (2014) lo hacía con Vuelvo a verte. Tras esta pausa para que los concursantes se relajaran llegaba el momento en el que Irene Gil se convertía en justa ganadora del concurso musical de Antena 3, además de ganar el trofeo, se ha convertido en portadora de un premio de 10.000 euros y la posibilidad de grabar un single con Universal Music.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.