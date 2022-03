Estos son los 4 concursantes que disputarán la final de 'La Voz Kids'

La Voz Kids llega a su final en una edición que ha estado repleta de emociones tanto por parte del jurado como de los pequeños concursantes que han demostrado su talento gala tras gala. La noche del viernes, el plató del talent musical ha sido testigo de un momento de lo más especial con la actuación de Lolita, Xavito y Daniel, cantando la canción Como tú, que compuso Rosario para su hermana. "Escribí esa canción en un enfado que tuvimos, nunca imaginé que me la cantases", contaba la coach. Una vez terminada la actuación, Lolita se sienta al lado de Rosario para asesorarla y de esta manera poder tomar la decisión entre sus dos finalistas, Xavito y Daniel.

Tras este emotivo momento, era el turno de Xavito, que ha deleitado con la canción Vida Loca de Francisco Céspedes. Una vez terminada la actuación, su coach no ha dudado expresar lo que ha sentido mientras cantaba, "Cantas como los ángeles", espetaba Rosario. Seguidamente ha salido al escenario su compañero de equipo Daniel, que ha cantado Te espero aquí de Pablo López, lo que ha provocado que todos los coach se levantarán a felicitarle. Después de momentos de indecisión por parte de Rosario, ha tomado la determinación final de que Daniel será el elegido para disputar la final de La Voz Kids.

Aunque no todo terminaría aquí, pues Xavi ha querido cantar por última vez junto a David Bisbal la canción Dígale. Emoción y lágrimas es lo que se ha vivido en esta primera ronda eliminatoria. Una vez elegido el concursante por parte de Rosario, era el turno del equipo de Vanesa Martín. Con la canción La mala costumbre, han salido al escenario sus dos finalistas, Aysha y Patricia, que han cantado junto a Pastora Soler. En primer lugar, ha defendido su canción Aysha, interpretando She Used To Be Mine de Sara Bareilles. Después ha sido el turno de su contrincante, Patricia, eligiendo la canción Y ahora de Manuel Carrasco. Una vez más, el peso ha caía en manos de Vanesa Martín, que ha sido la encargada de decir quién sería la finalista de su equipo, que ha sido Aysha.

El final se iba acercando, pero antes David Bisbal tenía que tomar la decisión sobre cuál de sus dos finalistas sería el elegido para representar a su equipo en la gala final. Salvador e Irene a pesar de sus nervios han conseguido defender sus canciones, no sin antes cantar con Niña Pastori la canción La Mudanza. Siguiendo la dinámica del talent show infantil, antes de pasar por la decisión final han tenido que cantar de manera individual, siendo Irene quien salía en primer lugar al escenario con la canción, Love On The Brain. Después lo hacía Salvador con Y, ¿si fuera ella?, lo que provocó un aplauso del público cuando llegaba al estribillo.

En esta ocasión, David Bisbal ha tenido que tomar la decisión de que Irene es quien ganaba el duelo. Y por último, era el turno del equipo de Melendi, destacando que la pasada edición consiguió ganar junto a Melani García nuestra representante este mismo año en el festival de Eurovisión Junior. Inmediatamente salen al escenario Sofía y Julio para cantar con Arkano Déjala que baile, lo que ha hecho que el jurado y público se pusieran a bailar con ritmos reivindicativos sobre el papel de la mujer.

Con la canción Killing Me Softly, Sofía se subía al escenario para demostrar que era ella quien merecía el pase a la final, aunque no sería hasta más tarde cuando se sabría la decisión de Melendi, pues también tenía que cantar Julio, que interpretó No hay nadie más. Sin extenderse mucho, el coach pronunciaba que Sofía será la representante de su equipo en la final que se disputará dentro de una semana. En una donde se ha derrochado talento en el escenario.

