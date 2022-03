Aitana, Rosana, Pablo López y Álvaro Soler, invitados en la gran final de 'La Voz Kids'

Antena 3 tiene todo preparado para la segunda parte de la gran final de La Voz Kids. Este viernes, la cadena de Atresmedia, que se hizo con los derechos del programa el año pasado, pondrá el broche de oro a la que ha sido su primera edición infantil del talent, después de una exitosa edición de adultos y de haber triunfado con La Voz Senior, formato que hasta este año no se había emitido en España. Durante este último episodio, que se emitirá a las 22:00 horas, los finalistas de David Bisbal, Melendi, Rosario y Vanesa Martín se enfrentarán en una última batalla que convertirá a uno de ellos en el gran vencedor de esta emocionante entrega que dio comienzo hace meses.

Tal y como ha podido verse en los pequeños avances que el canal de televisión ha ido compartiendo a través de su página web y redes sociales, ya se sabe qué canciones interpretarán algunos de los finalistas sobre el escenario. Aysha Bengoetxea, de la formación de Vanesa Martín, cantará Shallow, tema principal de la aclamada película de Bradley Cooper y Lady Gaga, Ha nacido una estrella. Irene Gil, del equipo de Bisbal, por su parte, apostará por el tema And I am telling you I'm not going, de Jennifer Hudson. Sin embargo, las sorpresas no terminan ahí. Sobre el escenario de La Voz Kids también estarán algunos de los artistas más importantes del panorama nacional dando apoyo a los finalistas y cantando junto a ellos algunas de sus canciones más conocidas.

El benjamín de la edición, el pequeño Daniel García, del equipo de Rosario Flores, tendrá la oportunidad de cantar sobre el escenario junto a su ídolo, Pablo López. Juntos, con el malagueño al piano, interpretarán Dos Palabras, uno de los últimos temas del artista. Este será sin duda uno de los momentos más esperados de la noche, ya que Pablo suele ser coach habitual del formato y, por motivos relacionados con su carrera, tuvo que rechazar participar en la versión infantil del talent.

Sofía Esteban, del equipo de Melendi, realizará una versión de la canción No olvidarme de olvidar junto a Rosana, con quien una vez más, demostrará la gran garra que tiene sobre el escenario. Aitana es otra de las artistas invitadas a la gran noche de La Voz. La finalista de Operación Triunfo 2017 interpretará junto a Aysha una de sus canciones más populares, Vas a quedarte. Irene Gil, por su parte, compartirá escenario con el artista Álvaro Soler, con quien cantará su éxito Loca.

