Jennifer Aniston rescata los mejores recuerdos de su infancia

Si algo ha hecho que conozcamos aún más a Jennifer Aniston ha sido su presencia en las redes sociales. Desde que se abrió un perfil en Instagram, la estrella de Friends ha ido poco a poco revelando algunos detalles hasta ahora desconocidos de su vida. Su exmarido, Justin Theroux, ya lo anunció: "El mundo está a punto de conocer lo divertidísima que es, si no lo han hecho ya...". Además de deleitarnos con la reunión de sus compañeros de Friends y de algunos de sus momentos más hilarantes a sus más de 22 millones de seguidores, la actriz ha abierto su álbum más personal y ha publicado varias fotos con su padre con motivo de la Navidad.

La actriz, de 50 años, ha publicado dos entrañables fotos con su padre. Una de ellas en sepia abrazada a él cuando era niña y otra más reciente de padre e hija sonriendo para la cámara, mientras la actriz se apoya en su hombro. "Navidad con uno de mis creadores", escribió la actriz que publicaba dos imágenes de "entonces y ahora" y añadía junto a la foto: "Te quiero papá". Los padres de Jennifer, John Aniston y Nancy Dow, que falleció en 2016, estuvieron casados desde 1965 hasta 1980.

Jennifer, cuyo padre es griego, pasó parte de su infancia en Grecia, pero a raíz de la separación de sus padres se trasladó a vivir a Nueva York. Cuando apenas tenía 9 años, su padre se marchó de casa y veintidos años después confesó que la relación con su padre era buena.

John Aniston, de 86 años, precedió a Jennifer en el show bussiness como Victor Kiriakis en Days of Our Lives. En 2012, Jen confesó a The Hollywood Reporter que su padre en un primer momento trató de mantenerla alejada del mundo del espectáculo, aún sabiendo las probabilidades de éxito. Jennifer, que actualmente es la estrella de la serie de televisión de Apple The Morning Show, no fue disuadida por su consejo e incluso "la obligó a ir aún más allá" en su camino hasta convertirse en Rachel Green en Friends. En una entrevista para The Television Academy Foundation a principios de este año, John recordó cómo trató de disuadir a su hija de una carrera frente a las cámaras. "Le dije:" No quieras estar en el mundo del espectáculo, ¡el negocio del espectáculo apesta!".

Sin embargo, ella persiguió su sueño y lo logró. Su padre recordó cómo Jennifer contactó una vez con su agente con la esperanza de que le consiguiera una audición para una película. "¡Ella llamó a mi agente! Entonces fue cuando supe que quería estar en el mundo del espectáculo". En una entrevista en 2012, Jennifer dijo que incluso cuando logró el éxito, todavía estaba buscando extender sus alas como actriz. "Hubo un período en el que estaba en 'Friends' y pensé 'tengo que tratar de no solo ser Rachel Green. Tuve que salir y hacer algo diferente para que pudieran ver que soy actriz, así que no olvidé que podía hacer otras cosas.Tuve suerte de que eso sucediera".

La actriz culmina el año en un momento excepcional. "2019 me ha enseñado de cuánto soy capaz", confesó a la revista People. "Las frases ‘A que no te atreves’ o ‘No’ siempre me han hecho reaccionar con un ‘Bueno, vale, ya lo veremos’. Mirando hacia 2020, confesó que está emocionada de ver lo que le deparará el año nuevo. "Estoy tan emocionada por lo desconocido. Estoy lista para volver al trabajo con ‘The Morning Show’ y estoy lista para descubrir lo que el 2020 tiene preparado para mí".

El próximo 5 de enero asistirá a los Globos de Oro, una cita en la que tal vez se reencuentre con Brad Pitt, nominado a mejor actor por su trabajo en Érase una vez en...Hollywood, y en la que ella también aspira a un galardón como mejor actriz opor su nueva serie de Apple en la que da vida a Alex Levy, la presentadora de un programa matutino. Cuando el copresentador de su programa, Mitch (Steve Carell), es despedido tras acusaciones de acoso sexual, el canal contrata una periodista comprometida para presentar el programa con ella. Pero la llegada de Bradley Jackson, papel interpretado por Reese Witherspoon, no será de su agrado.

