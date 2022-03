5 cosas que no deberías perderte en la próxima gala de los Globos de Oro El 5 de enero se celebrará la 77ª edición de estos galardones, considerados la antesala de los Oscar

El 2020 comenzará con la gran fiesta del cine y la televisión en Los Ángeles. La gala de los Globos de Oro inaugurará la temporada de premios en Hollywood. El 5 de enero se celebrará la edición número 77 de los galardones que otorgan la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) y que son considerados como la antesala de los Oscar. Si todavía no sabes cuáles son los nominados, los asistentes o qué películas y series deberías escoger para disfrutar de esa noche de glamour en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, sigue leyendo porque te contamos alguno de los momentos que no deberías perderte en la gala.

La foto del reencuentro de Jennifer Aniston y Brad Pitt

Los Globos de Oro será una noche de reencuentros, pero si hay uno que todos desean por encima del resto es el de Brad Pitt y Jennifer Aniston. Los que fueran marido y mujer entre los años 2000 y 2005 coincidirán previsiblemente en una ceremonia en la que ambos están nominados. Ella aspira a un galardon como mejor actriz por la serie The Morning Show y él ha sido nominado a mejor actor de reparto por su trabajo en Érase una vez en...Hollywood. Tal vez se produzca la foto más buscada entre los que un día formaron una de las parejas más admiradas de Hollywood. Hace tres años, cuando falleció la madre de Jennifer Aniston, retomaron el contacto tras su sonado divorcio y son cada vez más frecuentes las ocasiones en las que se ven. El protagonista de Seven asistió el pasado mes febrero al 50 cumpleaños de la actriz y hace unos días acudió a una fiesta navideña celebrada en casa de Aniston solo para su círculo más íntimo. De cualquier modo, ¡estad atentos durante la gala!

Antonio Banderas y Pedro Almodóvar como representación española

La nota española a la ceremonia la pondrán Antonio Banderas y Pedro Almodóvar con Dolor y Gloria y quién sabe si asistirá Penélope Cruz. La película del cineasta manchego ha sido seleccionada para competir por el Globo de Oro a la mejor película extranjera junto a The farewell, de China, Parásitos, de Corea del Sur, y las francesas Retrato de una mujer en llamas y Los miserables. Por si fuera poco, Banderas, su protagonista, también ha recibido la nominación en la categoría de mejor actor de drama por su brillante interpretación de Salvador Mallo, un personaje gracias al cual ya ha recibido prestigiosos galardones como el de mejor actor en Cannes o el más reciente del Cine Europeo. El malagueño competirá con actores de la talla de Christian Bale (Le Mans’66), Jonathan Pryce (Los dos Papas), Adam Driver (Historia de un matrimonio) y Joaquin Phoenix por Joker.

El desfile de la nueva chica Bond

La nominacion de Ana de Armas ha supuesto una gran revolución en España. La actriz cubana de ascendencia española, que triunfó en nuestro país por su papel como Carolina en la serie El Internado, ha conseguido colarse en la categoría de mejor actriz de comedia o musical gracias a su interpretación en Puñales por la espalda, la película del director Rian Johnson. En la cinta, la actriz interpreta a Marta Cabrera, la enfermera y confidente del protagonista, el detective Benoit Blanc, papel interpretado por Daniel Craig, con quien también ha rodado la última entrega de James Bond, Sin tiempo para morir, en la que hace de chica Bond y que llegará a nuestras pantallas en abril de 2020. Gane o no un Globo de Oro, lo que es seguro es que Ana de Armas desplegará todo su atractivo y poder de seducción sobre la alfombra roja del hotel Beverly Hilton de Los Ángeles.

Los discursos de Tom Hanks y Ellen Degeneres

Mientras los nominados tendrán que esperar a la ceremonia para saber si han sido o no vencedores, conocemos ya a dos de los grandes premiados de los Globos de Oro. Tom Hanks recibirá el premio Cecil B. de Miile por toda su trayectoria. "Durante más de tres décadas ha cautivado al público con personajes variados y muy ricos en matices. Tan convincente es en la pantalla grande como detrás de la cámara, donde ha ejercido como escritor, productor y director", aseguran. Con dos Globos de Oro en su haber y dos Oscar que ganó de forma consecutiva en 1994 y 1955, gracias a Filadelfia y Forrest Gump, Hanks se suma a a larga lista de premiados como Oprah Winfrey, George Clooney, Meryl Streep, Martin Scorsese y Barbra Streisand, entre otros. Su última aparición en los cines ha sido en eA Beautiful Day in the Neighborhood. Por su parte, la presentadora Ellen Degeneres también subirá al escenario para recibir el galardón Carol Burnett. Un reconocimiento que se creó en el 2018 para premiar la excelencia en la industria de la televisión, y se entregó por primera vez en el 2019 a la actriz Carol Burnett, cuyo premio lleva su nombre, y que ahora lo recoge como testigo la presentadora y humorista que a buen seguro nos deleitará con su sentido del humor durante la velada.

Las bromas de Ricky Gervais, el maestro de ceremonias

El cómico británico Ricky Gervais presentará otra gala más de los Globos de Oro. Esta será la quinta vez que participe como maestro de ceremonias. Se estrenó en 2010, cuando la asociación se lanzó a tener un presentador tras más de sesenta años de historia, repitió en las dos galas posteriores y volvió a asumir los mandos en 2016. "Una vez más, me hicieron una oferta que no pue rechazar. Pero esta es la última vez que hago esto, lo que podría lograr que sea una noche divertida", señalo en un comunicado. Mundialmente conocidas son los ácidos discursos de Gervais, que además siendo la última vez que presente estos premios la noche puede estar al rojo vivo. ¡Que se preparen los asistentes!

Champán y Cheetos, la celebración de Ana de Armas por su nominación a los Globos de Oro

