'Dolor y gloria', de Pedro Almodóvar, y Antonio Banderas, nominados a los Globos de Oro

El próximo 5 de enero se celebrará la gala de los Globos de Oro 2020, correspondiente a la 77ª edición de la ceremonia. Con la entrega de once estatuillas, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood premiará las producciones más meritorias de los últimos doce meses. Los responsables de dar a conocer a los nominados de este año en las diferentes categorías han sido Tim Allen, Dakota Fanning y Susan Kelechi Watson.

Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, ha sido seleccionada para competir por el Globo de Oro a la mejor película extranjera junto a The farewell (China); Parásitos (Corea del Sur) y las francesas Retrato de una mujer en llamas y Los miserables. Por si fuera poco, Antonio Banderas, protagonista de la película del realizador manchego, también ha recibido la nominación en la categoría de mejor actor de drama por su brillante interpretación de Salvador Mallo, un personaje gracias al cual ya ha recibido diferentes galardones importantes: mejor actor en Cannes o el más reciente del Cine Europeo. El malagueño competirá por este premio con actores de la talla de Christian Bale (Le Mans’66), Jonathan Pryce (Los dos Papas), Adam Driver (Historia de un matrimonio) y Joaquin Phoenix por Joker.

Con el escenario único que se prepara en Los Ángeles, de nuevo Ricky Gervais será el encargado de guiar la gala en la que se darán a conocer los nombres de los merecedores de los ansiados reconocimientos. El humorista regresa como presentador tras dejar su huella hace años con sus ácidos discursos. Todo ello será captado y retransmitido por las cámaras de NBC, encargada de dar a conocer al mundo quiénes se convertirán en las estrellas de cine y televisión en 2020.

A continuación puedes leer la lista completa de nominaciones a los Globos de Oro 2020 en las categorías correspondientes al cine:

Mejor película: Drama

El irlandés

Joker

Historia de un matrimonio

1917

Los dos papas

Mejor película: Comedia o musical

Yo soy Dolemite

Jojo Rabbit

Puñales por la espalda

Érase una vez en... Hollywood

Rocketman

Mejor actriz: Drama

Scarlett Johansson por Historia de un matrimonio

Saoirse Ronan por Mujercitas

Renée Zellweger por Judy

Charlize Theron por El escándalo (Bombshell)

Cynthia Erivo por Harriet

Mejor actor: Drama

Antonio Banderas por Dolor y gloria

Christian Bale por Le Mans '66

Joaquin Phoenix por Joker

Jonathan Pryce por Los dos papas

Adam Driver por Historia de un matrimonio

Mejor actriz: Comedia o musical

Ana de Armas por Puñales por la espalda

Awkwafina por The Farewell

Cate Blanchett por Dónde estás, Bernadette

Emma Thompson por Late night

Beanie Feldstein por Súper empollonas

Mejor actor: Comedia o musical

Leonardo DiCaprio por Érase una vez en... Hollywood

Taron Egerton por Rocketman

Daniel Craig por Puñales por la espalda

Roman Griffin Davis por Jojo Rabbit

Eddie Murphy por Yo soy Dolemite

Mejor actriz de reparto

Kathy Bates por Richard Jewell

Annette Bening por The Report

Laura Dern por Historia de un matrimonio

Jennifer Lopez por Estafadoras de Wall Street

Margot Robbie por El escándalo (Bombshell)

Mejor actor de reparto

Tom Hanks por Un amigo extraordinario

Anthony Hopkins por Los dos papas

Joe Pesci por El irlandés

Brad Pitt por Érase una vez en... Hollywood

Al Pacino por El irlandés

Mejor director

Bong Joon-ho por Parásitos

Martin Scorsese por El irlandés

Quentin Tarantino por Érase una vez en... Hollywood

Sam Mendes por 1917

Todd Phillips por Joker

Mejor guion

Historia de un matrimonio

Parásitos

Los dos papas

El irlandés

Érase una vez en... Hollywood

Mejor película de animación

Frozen 2

El Rey León

Mr. Link: El origen perdido

Toy Story 4

Cómo entrenar a tu dragón 3

Mejor película extranjera

Dolor y gloria

Parásitos

Retrato de una mujer en llamas

Los miserables

The Farewell

Mejor banda sonora

Mujercitas

Motherless Brooklyn

Historia de un matrimonio

1917

Joker

Mejor canción original

Spirits de El Rey León

Beautiful Ghosts de Cats

Into the Unknown de Frozen 2

I'm Gonna Love Me Again de Rocketman

Stand Up de Harriet

