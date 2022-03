Paula Echevarría vuelve a casa por Navidad con Miguel Torres

Loading the player...

Paula Echevarría ya adelantó cómo serían sus Navidades con Miguel Torres. "Las pasaremos entre Asturias y Madrid", dijo y, por ahora, así ha sido. Tras la función escolar de Daniella, la hija que la actriz tuvo durante su matrimonio con David Bustamante, la actriz y el deportista pusieron rumbo a Candás, el pueblo asturiano de la intérprete, para disfrutar de unos días en "familia" y llenos de "amor", a juzgar por las imágenes que Paula ha compartido con todos sus seguidores. La inolvidable Ana Ribera de Velvet ha vuelto a casa por Navidad y ha aprovechado el buen tiempo del norte para mostrarle a su chico los rincones más bellos de su tierra, como la playa de Carranques o la emblemática Peña Furada.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

La actriz no puede pedir más en este preciso momento. Afortunadamente, está atravesando una etapa de gran felicidad en todos los aspectos. "Estoy muy contenta con mi vida", declaró recientemente, y al 2020 le pide lo más importante: "Salud, amor y trabajo". Lo que parece que sigue sin estar en su lista de deseos es una posible boda con Miguel y la intención de ampliar la familia. "Que no hay boda ni embarazo, así estamos bien y felices. ¿Por qué se comenta que estoy embarazada? ¿Porqué estoy más gorda? Sí lo sé, lo admito. ¡Pero no! No estoy embarazada”, aseguró la asturiana en uno de sus últimas eventos publicitarios.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

A sus 42 años, Paula ha confesado que Miguel es el mejor novio del mundo, y éste ha reconocido que no cambiaría nada de su vida ahora mismo. "Todos los días hay gente en la puerta de mi casa y aun así soy feliz. Estoy, probablemente, en mi mejor etapa”, declaró.

- La divertida comida navideña de Paula Echevarría y Miguel Torres con sus amigos

- Paula Echevarría y Miguel Torres: se cumplen dos años de aquel día que cambió sus vidas

Tras un 2019 maravilloso, la pareja está preparada para vivir un 2020 de ensueño. Además, Paula comenzará el año trabajando. Después de rodar dos películas, Ola de crímenes y Si yo fuera rico, y una serie, Los Nuestros 2, la asturiana tiene entre manos dos miniseries en Mediaset, "una de tres capítulos y otra de seis".

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.