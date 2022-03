África y Marta Sango, las últimas concursantes de 'OT18' en presentar su debut musical

La esperada siguiente edición de Operación Triunfo está a punto de comenzar con el nuevo año. Después de conocer al nuevo jurado, a todos los finalistas del casting de OT 2020 y confirmar la presencia de Ricky Merino en el chat, la propia organización ha confirmado a través de sus redes sociales que la próxima temporada del talent arrancará el próximo domingo 12 de enero a las 22:00 horas. Entre tanto y para amenizar la espera ante la incertidumbre de quienes serán los nuevos "triunfitos", echamos la vista atrás hacia todas las promesas de la música descubiertas en la última entrega del concurso, como Alba Reche, Miki Núñez o Natalia Lacunza y cuáles han sido sus primeros pasos de su andadura profesional tras haber dejado atrás la academia.

VER GALERÍA

Los primeros alumnos de OT 2018 en presentar su debut

Aunque quizás más de uno no cuente con él, Luis Mas fue expulsado en la Gala 0 y no dio tiempo a conocerle en el interior de la academia. Sin embargo, esto no supuso ningún impedimento y fue el que más prisa se dio en debutar musicalmente. Fue en febrero cuando lanzó Dime cómo hacemos, su primer single. Aunque, hubo que esperar a junio para conocer Bésame. Carlos Right, uno de los más queridos de la edición, presentaba en abril Se te nota, un tema compuesto por la banda Morat. Perdóname, su segunda canción, llegaba en septiembre, poco después que su álbum Atracción. Miki Núñez ha sido uno de los que más intensamente se puso manos a la obra tras su paso por el concurso y por Eurovisión, donde representó a nuestro país con La Venda. Su primer sencillo, llamado Celébrate aterrizó en las listas en junio 2019 como anticipo de Amuza, el primer álbum que llegaría en septiembre.

También en el mes de junio Natalia Lacunza conquistaba el país entero al ritmo de su Nana Triste, canción adelanto de Otras Alas y con la que dio a conocer a Guitarricadelafuente y con la que se metió en el bolsillo a la crítica. Una de las favoritas de su generación que ha terminado el 2019 con la nominación a los nuevos Premios Odeón y ya está trabajando en su segundo disco. Este mismo mes, el gaditano Dave rendía homenaje a su tierra dando el pistoletazo de salida a su carrera con Qué suerte la mía.

En pleno verano María Villar sorprendió a todos transformándose en María Escarmiento, su nuevo nombre artístico. El mes de julio llegaba de la mano de Amargo Amor, un enigmático single que estuvo en boca de todos por su estilo tan peculiar y en el que colaboró su pareja Pablo Amores. Mismo mes en el que Alfonso de la Cruz estrenaba Nadie te va a querer, un tema con ritmos veraniegos e intención de "colarse" en las pistas de baile de las noches estivales. Él fue el primer expulsado de la edición y por ello, en este single debut se aprecia un cierto mensaje reivindicativo en el que expresa que haber sido el primer expulsado no significa triunfar menos. Una realidad evidente, qué mejor prueba de ello que Lola Indigo.

El turno del ganador de OT 2018 llegaba bajo el calor de agosto. Famous presentaba Bulla, un bailable hit repleto de sonidos urbanos con el que demostraba que su talento va más allá de lo vocal gracias a una poderosa puesta en escena. Prácticamente al mismo tiempo, pero con un estilo totalmente diferente, llegaba a nuestros oídos Algarabía, debut musical de Marilia, en el que la canaria derrocha felicidad en cada acorde.

Los debuts más recientes, pero no por ello menos importantes

En la recta final del verano se encuentra Noelia Franco, quien decidió acompañar la vuelta al cole con su single En ruinas. Una canción potente que hace justicia a su torrente de voz y con la que parece haber encontrado su estilo más personal. El noveno mes también fue cuando España descubrió el fenómeno Alba Reche en estado puro. La cantante sorprendió con Medusa, el adelanto de su álbum Quimera, que se presentó en octubre. Hasta la fecha, todos los trabajos de la alicantina han sido colmados de alabanzas tanto en lo musical, como en la estética, con cuidados videoclips repletos de referencias a la mitología clásica, especialmente griega.

La llegada del otoño traía los sencillos de Julia Medina, que presentó Dime en octubre, así como su primer disco No dejo de bailar. Por si eso fuera poco, también ha anunciado colaboración con Rozalén. En noviembre Sabela y Joan Garrido tomaban el testigo. Ella con su primer álbum caracterizado por la mezcla de estilos bajo el título Despedida y él con un primer sencillo de lo más pegadizo llamado Ni me va.

Por ultimo, cerrando el 2019 África, la segunda expulsada de OT 2018, se ha hecho de rogar, pero por fin acaba de estrenar la sensual Por tu fuego. Además, aún estamos a tiempo de conocer el trabajo de Marta Sango antes de fin de año, ya que presentará su nueva música el próximo día 27 de diciembre.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.