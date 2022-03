¡Vuelve Nina! Ya conocemos al jurado de 'Operación Triunfo 2020'

Operación Triunfo apura los días para su vuelta en el 2020 y RTVE ha sorprendido con un regreso que no entraba en las quinielas. Se trata de Anna Maria Agustí Flores, conocida artísticamente como Nina, que enamoró a los seguidores del concurso con su papel de directora de la Academia. Puesto al que no regresa, ya que en esta ocasión ocupará un lugar en el jurado de la edición. "Es como un regalo que me hace la vida", ha explicado a TVE, emocionadísima por volver a casa. Además, la cadena también ha confirmado a los que serán sus compañeros a la hora de juzgar las actuaciones de los concursantes. Javier Portugués 'Portu', Natalia Jiménez y Javier Llano son los otros tres miembros del jurado de esta edición 2020. Noemí Galera continuará como directora del centro.

"Yo no puedo decirle a un concursante me has gustado o no me has gustado… eso no es un argumento. Esto lo tiene que decidir el público", ha explicado Nina sobre un nuevo papel en su carrera profesional, que le llevará a juzgar las actuaciones de los participantes. Eso sí, reconoce que su carácter afable se centrará en hacer "críticas constructivas". "Voy a seguir los ensayos diarios de cada concursante", insistía la artista, que se va a tomar el puesto muy en serio.

Nina también ha mostrado esa faceta dulce que tanto gustó en su etapa como directora de la Academia de Operación Triunfo. "Después de tantas semanas acabas amando a esas personas", ha declarado sobre los lazos afectivos que se acaban formando en un concurso como es el talent show. Tampoco ha querido pasar por alto el impresionante nivel de talento que se espera en esta edición tras los castings realizados. "Los jóvenes, hoy, cantan con una versatilidad que antes yo no había visto y eso es muy positivo porque te pueden cantar cualquier canción y todo lo hacen bien", ha explicado.

Natalia Jiménez, vocalista del disuelto grupo La Quinta Estación, también ha sido confirmada por RTVE. Con experiencia televisiva en talent shows a su espalda, la cantante que hizo carrera en México regresa a España con este ilusionante reto. Su potente rango vocal la convierten en todo un icono de la música pop.

Javier Llano, director de Cadena 100, Rock FM y de MegaStar FM se integra en el concurso, en lo que es otro sonado regreso. Ya participó como jurado en las ediciones del programa en 2005, 2006 y 2008, además de apariciones ocasionales en el 2017 y 2018. "Solo ver cómo Pablo López mataba el tiempo en la Academia tocando el piano, ya sabías que ahí había un talentazo", ha declarado a RTVE.

Un ilusionado Javier Portugués, más conocido como Portu, es la última pieza que remata el equipo del jurado. Conocido por ser miembro de la exitosa banda de los noventa, Modestia Aparte, es, en la actualidad, director artístico, discográfico y editorial. "De esta edición, espero encontrar algo que no haya visto ya. Si supiese a ciencia cierta lo que espero encontrar, no sería algo realmente importante. Hay que dejar espacio a la sorpresa. Es uno de los alicientes de este oficio", explicaba sobre su primer gran reto en un concurso.

