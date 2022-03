Joe Pérez-Orive, el juez más exigente de 'OT', se despide del programa con una emotiva carta

Tras dos años juzgando y valorando a los concursantes de 'Operación Triunfo', Joe Pérez-Orive, uno de los jurados más exigentes del programa, ha anunciado su marcha. El director de marketing de Live Nation Entertainment ha enviado una carta en la que explica detalladamente este adiós y que ha logrado emocionar a muchos de sus seguidores.

“Queridos amigos, quisiera informaros oficialmente de que no estaré formando parte del jurado de la próxima edición de Operación Triunfo 2020, no sin antes agradecer a @gestmusic , @rtve y @operaciontriunfo , la gran oportunidad que me han brindado.⁣⁣⁣

⁣Atrás quedan dos ediciones de las que no cambiaría nada y que me han juntado con gente maravillosa.⁣

⁣Gracias por dejarme hablar de lo que más me gusta del mundo, la música. Gracias por dejarme disfrutar de los participantes y su talento, tanto en el plató como en las giras…⁣⁣⁣

⁣Como decía el gran Winnie the Pooh “Qué suerte tengo de tener cosas en la vida, a las que decir adiós se hace tan difícil”.⁣⁣⁣

⁣Deseo toda la suerte y respeto del mundo a los nuevos miembros del jurado. Este ha sido, es y será siempre un gran programa.⁣

⁣Hasta siempre…⁣ ⁣Viva la música” ⁣

⁣⁣Una carta llena de sentimiento que Joe, quien hasta entonces era una gran desconocido para el público aunque con una gran extensa trayectoria profesional, acaba con una larga lista de agradecimientos. En la que no faltan los nombre de sus otros compañeros del jurado, entre los que figuraban Manuel Martos, y Ana Torroja, quienes tampoco estarán en la nueva edición.

Y es que 'OT 2020' cuenta con un jurado totalmente renovado formado por la que fuera directora de la academia durante las tres primeras ediciones, Nina, Javier Llano, director de Cadena 100, Rock FM y MegaStar FM, Natalia Jiménez, cantante del grupo La quinta estación y Javier Portugués 'Portu', excomponente del grupo Modestia Aparte y profesional de reconocido prestigio en la industria musical.

