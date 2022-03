Ni Hugo ni Gianmarco: Adara Molinero se reencuentra con el verdadero 'hombre' de su vida

Después de meses dividida entre dos amores, Adara Molinero tiene muy claro quién es el verdadero hombre de su vida: su hijo Martín. Después de proclamarse como vencedora absoluta de la séptima edición de Gran Hermano VIP, la madrileña ha regresado a Palma de Mallorca para reencontrarse con su bebé después de más de 100 días separados. Sin duda, su gran alegría tras los tensos momentos vividos desde su salida de la casa de Guadalix de la Sierra. La antigua azafata aprovechó la tarde del lunes para salir a realizar unas compras junto al pequeño, al que llevaba cómodamente en su carrito. Agobiada por la presencia de los reporteros y con el rostro serio, aseguró estar "muy mal" ante todo lo sucedido en los últimos días.

Su paso por el reality ha supuesto un giro radical e inesperado a su vida. Pero, una vez de vuelta a la realidad, poco a poco, parece que las aguas vuelven a su cauce y tras enamorarse de Giarmarco Onestini en el concurso, ha preferido tomarse las cosas con calma y volver a su casa de Palma donde reside con Hugo Martín Sierra, el padre de su hijo. No obstante, de momento ha preferido no manifestarse más acerca de su delicada situación a pesar de la insistencia de los periodistas.

De momento, la Nochebuena y la Navidad la pasará en la isla balear con el niño y, muy posiblemente, con su madre, Elena, quien ha sido su gran apoyo durante su estancia en GH VIP 7. Tal y como la concursante reveló hace pocos días a Lara Álvarez, ahora su prioridad es muy clara: "Estoy muy centrada en mi bebé, quiero estar con él, es lo que más me preocupa". Sin embargo, Adara todavía tiene varias conversaciones pendientes, tanto con Hugo -con el que tan solo ha hablado por teléfono desde su salida-, como con Gianmarco, muy dolido por la decisión de la joven de dejar de lado su recién nacida relación.

El italiano no entiende su radical cambio de actitud y así lo hizo saber durante su participación en Sábado Deluxe: "Me siento traicionado, Adara me ha roto el corazón por segunda vez". "La vi cuando grabábamos y fue muy fría, la esperé al acabar y se fue sin decirme nada. Ha desaparecido desde la final. Yo entiendo que tiene que estar con su familia, pero dime algo. Me esperaba al menos un mensaje, creo que merecía respeto", explicó visiblemente afectado.

