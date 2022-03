Adara: 'Me arrepiento de haber besado a Gianmarco' La ex concursante de 'Gran Hermano VIP' ha contestado y expresado en una entrevista cómo se encuentra en estos momentos tras volver a la realidad

La salida de la casa de Gran Hermano VIP no está siendo nada fácil para Adara Molinero, ya que tiene que dar alguna que otra explicación en lo que respecta a su vida sentimental. Ha sido en el espacio presentado por Lara Álvarez sobre el reality que la ha hecho ganadora del maletín donde se ha vuelto a mostrar más sincera que nunca en cuanto a su vida personal. La presentadora empieza diciendo: "Te llevas amigos de verdad, te has enamorado, has vivido esos besos, una vez fuera de la casa... ¿puede ser que te arrepientas o los vuelvas a repetir?". Ante la pregunta de Lara Álvarez, la amiga del Maestro Joao tras unos segundos en pausa contesta: "Me arrepiento de haberme besado dentro de la casa porque le hice daño a Hugo Sierra".

Seguidamente, la ganadora del concurso "podía haber esperado a ver que pasaba fuera". Siguiendo la línea de la conversación, la periodista pregunta sobre si ha hablado con el padre de su hijo sobre la relación con Gianmarco, a lo que la exazafata contestó que ella solo ha hablado con él por teléfono y que Hugo tan solo la dijo "lo he pasado muy mal". Asimismo, Adara Molinero le propuso hablar en persona para poder explicarse sobre lo que ha sucedido en los últimos meses.

Además de la situación que tiene por delante en cuanto a los nuevos sentimientos que han nacido durante su paso por el concurso, la vencedora de Gran Hermano VIP tiene muy claro cuál es su prioridad. "Ahora estoy muy centrada en mi bebé, quiero estar con él, es lo que más me preocupa", aseguraba.

Durante la conversación con Lara Álvarez, esta le ha preguntado también sobre cómo se siente al saber que tanto Hugo como Gianmarco han ido a platós a hacer algunas declaraciones. Por esta parte, la eterna nominada ha contestado que, "Por un lado pienso que se han estado beneficiando, pero por otro que se entiende porque he estado expuesta y diciendo lo que pensaba". Al mismo tiempo, queda esperar la reacción de otro de los afectados de esta historia a tres, pues el italiano acudirá la noche de este sábado a Sálvame Deluxe para expresar en qué punto se encuentra con la que parecía que iba a ser su pareja el pasado jueves y a contar lo que ha vivido hasta el momento porque está bastante disgustado en cuanto a la reacción de Adara unas horas después de salir de la casa de Guadalix de la Sierra.

