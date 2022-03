¡Qué sexy! Amaia sorprende a sus fans con este posado navideño

Mientras las redes sociales se llenan de posados navideños en los que predominan los paisajes nevados y los disfraces de Papá Noel, hay otros que prefieren desmarcarse de esta tradición y sorprender con fotos muy diferentes. Es el caso de Amaia Romero, que ha dejado a sus fans sin palabras con la imagen que ha elegido para desearnos a todos unas felices fiestas. "Feliz navidaaaaaaad", ha escrito la ganadora de Operación Triunfo 2017 junto a este selfie que se ha hecho en la que parece ser su habitación. En ella vemos a una Amaia muy sugerente, tumbada en la cama y presumiendo de figura con un escotado camisón de color rojo.

VER GALERÍA

Como era de esperar, la reacción de sus seguidores no ha tardado en producirse y la foto ha causado furor, superando los 190.000 'me gusta' en menos de 14 horas. "Diva", "¡Eres increíble!", "Feliz Navidad, ¡te queremos!", "Esto es una fantasía", "Amaia, te pasas", "Oleeeee", "Diosa de España", "¡Un ángel!", "Por dios, qué mujerón", "¡Guau!", "Abrígate, que hace frío"... son algunos de los mensajes que pueden leerse en su último post.

También han reaccionado muchos amigos y compañeros de profesión. "Virgen Santa", le ha dicho su amigo Javier Calvo, mientras que la actriz y cantante Lucía Gil ha escrito: "Toma que toma". "¡¡Felices días reina!! Dale muchos besos a esa familia hermosa que tienes", es el cariñoso mensaje que le ha dedicado Rozalén. "Ahhhhh buenooo la mina se puso sexyyyyyy", ha dicho Miranda Makaroff. También ha recibido los piropos de algunos concursantes de OT 2018, como África Adalia: "Mi felicitación navideña favorita", o María Escarmiento: "Te quiero, la mejor".

VER GALERÍA

- La nueva canción de Amaia Romero se convierte en todo un éxito viral

Durante estos días, la cantante ha causado un gran revuelo no solo por su particular posado navideño, sino también por su nueva canción. Aún sin título, Amaia presentó algunas de las estrofas de este tema en el concierto que ofreció hace unos días sobre en el escenario del Gran Teatre del Liceu de Barcelona. "Hoy saldré con mis amigos y ligaré un montón, pero sin corazón. Esta mañana me he despertado y no he pensado en ti, pero me he acordado de lo que eres para mí", cantó la de Pamplona dando a su público un avance de la música que está por llegar.

Loading the player...

Amaia pone a saltar a Rosalía: el momentazo que se ha hecho viral

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.