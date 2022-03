La nueva canción de Amaia Romero se convierte en todo un éxito viral

Amaia Romero se ha convertido en una de las artistas más queridas de nuestro país, y cada paso que da es seguido por miles de fans que esperan sus canciones como agua de mayo. Y así ha sido con el último tema -aún sin título- que la artista ha presentado en el escenario del Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Allí, mientras hacía soñar al público con su música, la joven de Pamplona comenzó a tocar entre tema y tema algunas de las melodías de que darían vida a su próximo proyecto. Así es. Amaia ya tiene preparado el sucesor de Quiero Que Vengas.

Con una voz más que angelical, la ganadora de Operación Triunfo 2017 se ha subido también en sosegados escenarios en los que, únicamente con su micrófono y un piano, ha cautivado a todo el que la escucha. Pero ella también ha alcanzado la cima en algunos de los grandes escenarios de España, como los de festivales relevantes, entre los que se encuentra el Primavera Sound.

Prodigiosa allá donde va, este nuevo tema tiene a sus seguidores en vilo que no han dudado en compartir las primeras estrofas y convertirlas en virales a través de redes sociales. Tal como anuncian desde Los 40 Principales, Amaia lanzará en breves el nombre de una canción que ya ha enamorado con sus primeras melodías. Un tema que compuso en los días más calurosos del verano y que se presenta con unos sonidos a piano que ponen la música al canto al amor de su voz.

"Voy a fumarme un cigarro para poder causar mejor impresión. Hoy saldré con mis amigos y ligaré un montón, pero sin corazón. Esta mañana me he despertado y no he pensado en ti, pero me he acordado de lo que eres para mí. Todos mis amigos están enfadados conmigo, no les puedo contestar. Tus mensajes eclipsan a todos los demás". Con estas breves estrofas presentaba lo que únicamente es una parte de la nueva canción de la protagonista.

El último espectáculo que Amaia ha dado hasta la fecha se convirtió en una cita inigualable. Además de la presentación "clandestina" de su nuevo trabajo, la artista también se decidió a interpretar Haurtxo Polita (niño bonito/niña bonita en euskera), una canción que canta junto a su familia tradicionalmente en Navidad y que, sin duda, ha resultado perfecta para la época.

Será “"a medio plazo" cuando salga a la luz el nombre de ese proyecto de verano que ha calado muy hondo en Amaia y que, probablemente, se convierta en una de las melodías más reproducidas del 2020.

