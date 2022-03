Marta Sánchez aclara su polémica comparativa con Rosalía

Marta Sánchez ha dado que hablar en los últimos días. Una frase de la artista en una entrevista con La Voz de Galicia acabó por desembocar en una gran polémica. "Yo fui la Rosalía de mi generación", dijo la cantante, unas palabras duramente criticadas. Tantos malos comentarios recibió que ha querido zanjar la polémica, sacando a la luz una conversación con el periodista encargado de entrevistarla. "No suelo poner estas cosas en mi Instagram, pero así me aseguro de que lo veáis, especialmente esos haters que tanto tiempo dedicáis de vuestras vidas a comentar todo sobre mí", aseguraba a sus seguidores Sánchez, harta de las enormes críticas que ha generado esa famosa frase.

"Hablamos sobre mi carrera de 34 años. Y sí, tuve una gran época de éxitos, tanto en Olé Olé, como en solitario", ha expresado Marta Sánchez, totalmente convencida de que sus palabras tienen sentido y que son verdad. Cuatro álbumes de estudio con su primer grupo más otros siete en su carrera en solitario ponen en valor sus declaraciones. "Yo no miento ni pretendo compararme con nadie", insistía, antes de añadir que "cada artista es único en su tiempo. Y yo lo fui y lo sigo siendo, guste o no. Y por supuesto que no tengo que gustarle a todo el mundo".

A su juicio, no entiende tantas críticas de los que no son seguidores de su música. "Por cierto; a mí cuando alguien no me gusta, no pierdo ni un minuto de mi tiempo en escribirle nada", sentenciaba Marta Sánchez. Eso sí, la cantante ha querido poner en valor el gran éxito de su compañera de profesión: "Quede claro que Rosalía me encanta, suena en casa a todas horas y se merece todo lo que le está pasando por que es una gran artista".

La artista madrileña se ha sentido muy arropada, porque numerosos compañeros han salido en su defensa. "Marta, no des tantas explicaciones. En España, pocas artistas han conseguido lo que tú has conseguido. Sigue trabajando y dándonos grandes canciones", escribía Soraya, toda una seguidora de Sánchez. Incluso Eugenia Martínez de Irujo, amiga de la cantante, ha querido romper una lanza a su favor con un contundente "bravo".

Rosalía, por su parte, se ha mostrado ajena a esta polémica. Este mismo viernes, durante un concierto de Amaia Romero en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, la catalana asistió emocionada al recital, protagonizando un momento de máxima complicidad.

