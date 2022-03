Amaia hace saltar a una emocionada y conocida fan en pleno concierto: ¡Rosalía!

Loading the player...

Amaia Romero ofreció el pasado viernes un concierto en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Allí no solo presentó su nuevo tema -aún sin título-, sino que puso en pie al público que acudió a verla. Entre los fans que vibraron con su concierto se encontaba nada menos que Rosalía. La catalana lo dio todo y protagonizó un momento de complicidad con la cantante navarra. Cuando Amaia cantaba Vas a volverme loca, de Natalia, se acercó a la zona donde estaba Rosalía, a lo que ella respondió saltando emocionada. El vídeo no ha tardado en hacerse viral. Dale al play y no te lo pierdas.

