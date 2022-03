Sonriente, en familia y luciendo anillo: primeras imágenes de Hilary Duff tras su matrimonio

La vida sonríe a Hilary Duff. La protagonista de Lizzie McGuire ha decidido poner el broche de oro a este año dando un paso más en su relación con Matthew Koma. La pareja se ha dado el 'sí, quiero' en una ceremonia sencilla y completamente privada celebrada en Los Ángeles, donde han estado acompañados por sus seres más allegados. Tras la boda sorpresa, que tuvo lugar por la noche del sábado en el jardín de la casa que comparten, el matrimonio ha continuado con la rutina disfrutando de la compañía de Banks Violet Bair, la hija que tienen en común.

Justo un día después de convertirse en marido y mujer, los recién casados han sido fotografiados saliendo de una cafetería y dando un agradable paseo familiar por Studio City. La cantante de All About You, visiblemente contenta, llevaba en brazos a la pequeña, que vino al mundo en octubre de 2018, mientras que el músico sujetaba un café y la mochila de la niña. Además de Banks Violet Bair, Hilary Duff tiene otro hijo, Luca Cruz, que se ha convertido en el mejor compañero de juegos de la pequeña. El niño nació hace siete años fruto de la relación entre Duff y el jugador de hockey Mike Comrie, del que se separó en 2014.

A pesar de que fue una ceremonia totalmente privada, la intérprete quiso hacer partícipes a sus millones seguidores de este inolvidable momento de su vida y compartió una romántica instantánea en la que aparecen los recién casados vestidos de novios delante de un coche con el mensaje 'Just Married'. Matthew Koma y Hilary Duff, que comenzaron su noviazgo de forma intermitente en 2017, se comprometieron el pasado mes de mayo y la propia intérprete hizo pública la noticia con una imagen del anillo de compromiso junto al mensaje: "Me pidió que fuera su esposa".

Además de haber sellado su amor con el músico, Hilary Duff también puede presumir de encontrarse en un emocionante momento profesional. La joven ha vuelto a meterse en la piel de Lizzie McGuire, el personaje que la lanzó al estrellato mundial, que regresará a la pequeña pantalla para hacer las delicias de los seguidores de la emblemática serie juvenil de Disney Chanel. En esta 'segunda' parte, la ficción se centrará en la vida de Lizzie, que tiene 30 años recién cumplidos y vive en Nueva York, donde trabaja como aprendiz de un diseñador de interiores mientras trata de encontrar su verdadero sitio. Además de enfrentarse a nuevos retos, en la mente de la protagonista hay planes de boda, como en la vida real de la estrella.

