El detalle de esta foto de Laura Escanes en el que se han fijado sus fans

Desde que vino al mundo el pasado 2 de octubre, la pequeña Roma se ha convertido en el centro de la vida de Laura Escanes. La influencer no puede estar más feliz con su papel de madre y solo hay que ver las imágenes y los mensajes que le dedica a su hija para darse cuenta de que está viviendo una etapa inolvidable. "A un beso de distancia. Mi plan favorito", ha escrito la catalana junto a un post en el que aparece dando un paseo en familia por Barcelona. Las fotos no pueden ser más entrañables y han sabido captar estos momentos tan bonitos entre madre e hija.

Sin embargo, no ha sido eso lo que más ha llamado la atención de sus seguidores sino que ha habido otro detalle en el que se han fijado. Tanto Laura como su pequeña Roma van vestidas a juego de color rosa pastel y la mujer de Risto Mejide lleva a su pequeña en una mochila muy moderna que ha provocado un sinfín de comentarios: "¡¡Es el portabebé mas fashion que he visto!!", "Laura, ¿me puedes decir qué marca es la mochila ergonómica de la peque? Voy a ser mamá en ocho días y me recomiendan el porteo", "Muy original la mochila, ¡es chulísima!", "¿De dónde es la mochilita de Roma?", "¡Qué foto más bonita! Preciosa familia", "El portabebés es lo más"... El modelo 'Zeitgeist Baby Snake Moon' (350 euros) de la marca Artipoppe ha causado sensación en las redes sociales y es que no hay duda de que es muy original, con el estampado de serpiente que le da un toque muy chic.

"Me encanta la cadenita del chupete", "¿Puede ser más tierna? Cómo crecen", "¡Qué felices se os ve! Navidades especiales con Roma", "Me gusta que la lleves en el pecho siempre" o "Disfruta de estos pequeños y a la vez grandes momentos", son otros de los mensajes que pueden leerse en este post en el que disfrutan de un paseo por lo que podría ser la Sierra de Collserola, un área montañosa que se encuentra en Barcelona. Eso sí, la catalana también ha recibido algunos mensajes cuestionando la posición en la que va colocada la niña. "Mucho", ha respondido a una seguidora que le preguntaba si Roma iba cómoda así. "Va perfecta con su mami", "La llevas perfectamente colocada", "El mío es tocar mochila y siesta segura", "Es muy cómodo para los bebés (porque van muuuuy a gustito) y también para quien portea (que tiene sus dos manos libres)", "Porteo ergonómico, el mejor porteo para el bebé", "Es donde más cómoda está"... han respondido otras mamás.

Laura Escanes, la viva (y divertida) imagen de una mamá ocupada

