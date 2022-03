La confesión de Laura Escanes sobre su hija: 'Espero que no se me juzgue por esto' La 'influencer' ha respondido a varias preguntas de sus seguidores sobre su papel de madre y el cuidado de su pequeña Roma

Si hay algo que caracteriza a Laura Escanes es que siempre se muestra muy cercana con sus fans y no tiene problema en responder a las preguntas que le hacen, aunque muchas veces tengan que ver con su vida privada. La influencer sabe que todo lo que dice o hace se convierte en noticia y esta semana ha vuelto a comprobarlo. "Espero que no se me juzgue por esto, aunque ya me he sentido juzgada más de una vez cuando lo he dicho", es el mensaje que ha compartido en sus redes sociales después de que una seguidora le haya preguntado por un tema relacionado con su faceta como madre: si le está dando el pecho a su hija Roma.

VER GALERÍA

"No doy el pecho. Lo decidí así. Esta fue muy decisión y estoy feliz con ella", asegura la mujer de Risto Mejide, que añade: "Admiro a TODAS las madres y a sus decisiones. Si dedicen dar el pecho, si deciden no darlo, si empezaron pero se arrepintieron. Si pensaban que no iban a darlo y luego acabaron dando pecho. Todas las decisiones son buenas porque como madres queremos lo mejor para nuestros hijos". "La OMS recomienda lactancia materna exclusiva hasta los seis meses mínimo. Cada situación es única y cada mujer y bebé son únicos. No podemos comparar y, por eso, respeto y apoyo a todas las mujeres, decidan lo que decidan", concluye Laura, que es consciente del revuelo que puede causar esta confesión.

- Laura Escanes lanza el mensaje 'bodypositive' más inspirador sobre el embarazo

VER GALERÍA

Laura ha aprovechado para responder a algunas preguntas que le han hecho a través de Instagram, donde ya tiene más de 1.500.000 seguidores. Respecto a cómo son las noches con su bebé, que llegó al mundo el pasado 2 de octubre, la catalana asegura que depende del día, pero que en general duerme "muy bien" y se lo pone "bastante fácil". "Lleva dos semanas durmiendo de 22:30 a 6 (se despierta para comer) y se vuelve a dormir hasta las 9. El otro día durmió del tirón hasta las 8:45. Hoy se ha despertado a las 4 para comer y a las 7 porque quería brazos y ha seguido durmiendo hasta las 8:30", confiesa.

También ha querido referirse a otro de los temas por los que más le preguntan sus fans y es que, por suerte, Laura ha podido retomar su rutina de entrenamiento bastante rápido. "Qué suerte que ya puedas hacer ejercicio", dice uno de los comentarios. "Es muy importante hacer una valoración del suelo pélvico con un fisio antes de empezar, y hacerlo de la mano de un profesional", dice Laura junto a un vídeo en el que la vemos haciendo hipopresivos junto a su entrenadora, Crys Dyaz, con su pequeña Roma al lado.

Loading the player...

Laura Escanes, la viva (y divertida) imagen de una mamá ocupada

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.